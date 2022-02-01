Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 01.02.2022:

UAT
JUDEȚ GIURGIU 6,17
JOIŢA 18,32
IEPUREŞTI 15,1
BOLINTIN-DEAL 10,54
SĂBĂRENI 10,09
FLOREŞTI-STOENEŞTI 10,02
ORAŞ MIHĂILEŞTI 9,77
SINGURENI 9,43
MUNICIPIUL GIURGIU 8,49
ADUNAŢII-COPĂCENI 7,49
STOENEŞTI 7,2
GREACA 6,7
CREVEDIA MARE 6,61
ULMI 6,56
DAIA 6,32
OGREZENI 6,09
STĂNEŞTI 6
ORAŞ BOLINTIN-VALE 5,56
BĂNEASA 5,45
VÂNĂTORII MICI 5,39
COMANA 5,36
FRĂTEŞTI 5,15
CLEJANI 5,05
VEDEA 5,02
OINACU 4,82
GHIMPAŢI 4,81
SCHITU 4,8
GĂUJANI 4,45
VALEA DRAGULUI 4,15
COSOBA 3,98
SLOBOZIA 3,96
RĂSUCENI 3,88
GĂISENI 3,73
BULBUCATA 3,58
VĂRĂŞTI 3,54
GRĂDINARI 3,39
LETCA NOUĂ 3,21
BUCŞANI 3,18
MIHAI BRAVU 3,07
GOSTINARI 3,05
MALU 3,05
ROATA DE JOS 2,7
COLIBAŞI 2,62
PRUNDU 2,52
HOTARELE 2,48
HERĂŞTI 2,33
ISVOARELE 2,16
PUTINEIU 1,89
CĂLUGĂRENI 1,88
GOSTINU 1,83
BUTURUGENI 1,78
IZVOARELE 1,26
GOGOŞARI 1,23
MÂRŞA 1,12
TOPORU 0

 

Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu

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