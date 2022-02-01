Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 01.02.2022:
|UAT
|‰
|JUDEȚ GIURGIU
|6,17
|JOIŢA
|18,32
|IEPUREŞTI
|15,1
|BOLINTIN-DEAL
|10,54
|SĂBĂRENI
|10,09
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|10,02
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|9,77
|SINGURENI
|9,43
|MUNICIPIUL GIURGIU
|8,49
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|7,49
|STOENEŞTI
|7,2
|GREACA
|6,7
|CREVEDIA MARE
|6,61
|ULMI
|6,56
|DAIA
|6,32
|OGREZENI
|6,09
|STĂNEŞTI
|6
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|5,56
|BĂNEASA
|5,45
|VÂNĂTORII MICI
|5,39
|COMANA
|5,36
|FRĂTEŞTI
|5,15
|CLEJANI
|5,05
|VEDEA
|5,02
|OINACU
|4,82
|GHIMPAŢI
|4,81
|SCHITU
|4,8
|GĂUJANI
|4,45
|VALEA DRAGULUI
|4,15
|COSOBA
|3,98
|SLOBOZIA
|3,96
|RĂSUCENI
|3,88
|GĂISENI
|3,73
|BULBUCATA
|3,58
|VĂRĂŞTI
|3,54
|GRĂDINARI
|3,39
|LETCA NOUĂ
|3,21
|BUCŞANI
|3,18
|MIHAI BRAVU
|3,07
|GOSTINARI
|3,05
|MALU
|3,05
|ROATA DE JOS
|2,7
|COLIBAŞI
|2,62
|PRUNDU
|2,52
|HOTARELE
|2,48
|HERĂŞTI
|2,33
|ISVOARELE
|2,16
|PUTINEIU
|1,89
|CĂLUGĂRENI
|1,88
|GOSTINU
|1,83
|BUTURUGENI
|1,78
|IZVOARELE
|1,26
|GOGOŞARI
|1,23
|MÂRŞA
|1,12
|TOPORU
|0
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu