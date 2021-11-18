Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 18.11.2021:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|2,66
|JOIŢA
|7,62
|GĂUJANI
|7,07
|SĂBĂRENI
|5,98
|BULBUCATA
|5,71
|BĂNEASA
|5,65
|IZVOARELE
|5,64
|STĂNEŞTI
|5,57
|COMANA
|4,86
|SCHITU
|4,73
|PUTINEIU
|4,67
|STOENEŞTI
|4,4
|COLIBAŞI
|3,59
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|3,57
|OINACU
|3,52
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|3,23
|CĂLUGĂRENI
|3,18
|VEDEA
|3,09
|MIHAI BRAVU
|3,06
|GOSTINU
|3,02
|MUNICIPIUL GIURGIU
|2,94
|ISVOARELE
|2,87
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|2,42
|VĂRĂŞTI
|2,29
|BOLINTIN-DEAL
|2,28
|OGREZENI
|2,17
|IEPUREŞTI
|2,14
|ROATA DE JOS
|2,05
|ULMI
|2,04
|CLEJANI
|1,95
|GHIMPAŢI
|1,95
|GĂISENI
|1,87
|VALEA DRAGULUI
|1,87
|GRĂDINARI
|1,85
|GOGOŞARI
|1,83
|COSOBA
|1,82
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|1,81
|FRĂTEŞTI
|1,78
|BUTURUGENI
|1,52
|MÂRŞA
|1,49
|CREVEDIA MARE
|1,27
|PRUNDU
|1,26
|DAIA
|1,25
|HOTARELE
|1,23
|LETCA NOUĂ
|1,16
|TOPORU
|1,16
|MALU
|1,01
|RĂSUCENI
|0,96
|VÂNĂTORII MICI
|0,9
|GOSTINARI
|0,87
|SINGURENI
|0,72
|BUCŞANI
|0,58
|HERĂŞTI
|0,46
|SLOBOZIA
|0,44
|GREACA
|0
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)