Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 18.11.2021:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 2,66
JOIŢA 7,62
GĂUJANI 7,07
SĂBĂRENI 5,98
BULBUCATA 5,71
BĂNEASA 5,65
IZVOARELE 5,64
STĂNEŞTI 5,57
COMANA 4,86
SCHITU 4,73
PUTINEIU 4,67
STOENEŞTI 4,4
COLIBAŞI 3,59
ADUNAŢII-COPĂCENI 3,57
OINACU 3,52
FLOREŞTI-STOENEŞTI 3,23
CĂLUGĂRENI 3,18
VEDEA 3,09
MIHAI BRAVU 3,06
GOSTINU 3,02
MUNICIPIUL GIURGIU 2,94
ISVOARELE 2,87
ORAŞ MIHĂILEŞTI 2,42
VĂRĂŞTI 2,29
BOLINTIN-DEAL 2,28
OGREZENI 2,17
IEPUREŞTI 2,14
ROATA DE JOS 2,05
ULMI 2,04
CLEJANI 1,95
GHIMPAŢI 1,95
GĂISENI 1,87
VALEA DRAGULUI 1,87
GRĂDINARI 1,85
GOGOŞARI 1,83
COSOBA 1,82
ORAŞ BOLINTIN-VALE 1,81
FRĂTEŞTI 1,78
BUTURUGENI 1,52
MÂRŞA 1,49
CREVEDIA MARE 1,27
PRUNDU 1,26
DAIA 1,25
HOTARELE 1,23
LETCA NOUĂ 1,16
TOPORU 1,16
MALU 1,01
RĂSUCENI 0,96
VÂNĂTORII MICI 0,9
GOSTINARI 0,87
SINGURENI 0,72
BUCŞANI 0,58
HERĂŞTI 0,46
SLOBOZIA 0,44
GREACA 0

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

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