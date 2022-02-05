Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 05.02.2022:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 7,71
JOIŢA 20,41
FLOREŞTI-STOENEŞTI 12,9
ORAŞ MIHĂILEŞTI 12,45
BOLINTIN-DEAL 12,33
MUNICIPIUL GIURGIU 11,37
IEPUREŞTI 10,79
GREACA 10,06
ULMI 9,7
STĂNEŞTI 9,59
SĂBĂRENI 9,34
SINGURENI 8,7
ADUNAŢII-COPĂCENI 8,46
OGREZENI 8,05
VALEA DRAGULUI 7,16
COMANA 7,09
FRĂTEŞTI 6,54
BULBUCATA 6,45
CREVEDIA MARE 6,4
DAIA 6,32
VÂNĂTORII MICI 6,06
VĂRĂŞTI 6,01
ORAŞ BOLINTIN-VALE 5,92
BĂNEASA 5,88
SLOBOZIA 5,71
GRĂDINARI 5,55
STOENEŞTI 5,54
MIHAI BRAVU 5,26
CLEJANI 5,05
GĂISENI 5,04
BUTURUGENI 4,84
OINACU 4,82
SCHITU 4,8
HERĂŞTI 4,66
LETCA NOUĂ 4,66
GHIMPAŢI 4,46
GOSTINARI 4,35
COSOBA 4,34
VEDEA 4,25
HOTARELE 4,03
COLIBAŞI 3,6
CĂLUGĂRENI 3,38
PRUNDU 3,28
ROATA DE JOS 3,21
BUCŞANI 3,18
GOSTINU 3,05
MALU 2,54
IZVOARELE 2,52
RĂSUCENI 2,43
GĂUJANI 2,23
ISVOARELE 2,16
MÂRŞA 1,5
PUTINEIU 1,41
GOGOŞARI 1,23
TOPORU 0

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

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