Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 05.02.2022:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|7,71
|JOIŢA
|20,41
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|12,9
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|12,45
|BOLINTIN-DEAL
|12,33
|MUNICIPIUL GIURGIU
|11,37
|IEPUREŞTI
|10,79
|GREACA
|10,06
|ULMI
|9,7
|STĂNEŞTI
|9,59
|SĂBĂRENI
|9,34
|SINGURENI
|8,7
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|8,46
|OGREZENI
|8,05
|VALEA DRAGULUI
|7,16
|COMANA
|7,09
|FRĂTEŞTI
|6,54
|BULBUCATA
|6,45
|CREVEDIA MARE
|6,4
|DAIA
|6,32
|VÂNĂTORII MICI
|6,06
|VĂRĂŞTI
|6,01
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|5,92
|BĂNEASA
|5,88
|SLOBOZIA
|5,71
|GRĂDINARI
|5,55
|STOENEŞTI
|5,54
|MIHAI BRAVU
|5,26
|CLEJANI
|5,05
|GĂISENI
|5,04
|BUTURUGENI
|4,84
|OINACU
|4,82
|SCHITU
|4,8
|HERĂŞTI
|4,66
|LETCA NOUĂ
|4,66
|GHIMPAŢI
|4,46
|GOSTINARI
|4,35
|COSOBA
|4,34
|VEDEA
|4,25
|HOTARELE
|4,03
|COLIBAŞI
|3,6
|CĂLUGĂRENI
|3,38
|PRUNDU
|3,28
|ROATA DE JOS
|3,21
|BUCŞANI
|3,18
|GOSTINU
|3,05
|MALU
|2,54
|IZVOARELE
|2,52
|RĂSUCENI
|2,43
|GĂUJANI
|2,23
|ISVOARELE
|2,16
|MÂRŞA
|1,5
|PUTINEIU
|1,41
|GOGOŞARI
|1,23
|TOPORU
|0
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)