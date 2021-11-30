Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 30.11.2021:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 1,21
GOGOŞARI 3,66
IZVOARELE 3,44
BĂNEASA 3,26
GĂUJANI 3,1
GREACA 2,85
CĂLUGĂRENI 2,62
MALU 2,54
GRĂDINARI 2,47
STĂNEŞTI 2,4
OGREZENI 2,39
PUTINEIU 2,34
MIHAI BRAVU 2,18
JOIŢA 2,1
LETCA NOUĂ 2,04
MUNICIPIUL GIURGIU 1,83
OINACU 1,61
ADUNAŢII-COPĂCENI 1,46
COSOBA 1,45
GOSTINU 1,21
VEDEA 1,16
GĂISENI 1,12
VĂRĂŞTI 1,06
FLOREŞTI-STOENEŞTI 0,92
GOSTINARI 0,87
CLEJANI 0,84
ORAŞ MIHĂILEŞTI 0,81
ROATA DE JOS 0,77
SĂBĂRENI 0,75
ISVOARELE 0,72
GHIMPAŢI 0,71
HOTARELE 0,62
BUCŞANI 0,58
STOENEŞTI 0,55
IEPUREŞTI 0,54
BOLINTIN-DEAL 0,49
COMANA 0,47
DAIA 0,42
FRĂTEŞTI 0,4
BUTURUGENI 0,25
PRUNDU 0,25
VÂNĂTORII MICI 0,22
CREVEDIA MARE 0,21
ORAŞ BOLINTIN-VALE 0,14
BULBUCATA 0
COLIBAŞI 0
HERĂŞTI 0
MÂRŞA 0
RĂSUCENI 0
SCHITU 0
SINGURENI 0
SLOBOZIA 0
TOPORU 0
ULMI 0
VALEA DRAGULUI 0

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

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