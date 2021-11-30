Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 30.11.2021:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|1,21
|GOGOŞARI
|3,66
|IZVOARELE
|3,44
|BĂNEASA
|3,26
|GĂUJANI
|3,1
|GREACA
|2,85
|CĂLUGĂRENI
|2,62
|MALU
|2,54
|GRĂDINARI
|2,47
|STĂNEŞTI
|2,4
|OGREZENI
|2,39
|PUTINEIU
|2,34
|MIHAI BRAVU
|2,18
|JOIŢA
|2,1
|LETCA NOUĂ
|2,04
|MUNICIPIUL GIURGIU
|1,83
|OINACU
|1,61
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|1,46
|COSOBA
|1,45
|GOSTINU
|1,21
|VEDEA
|1,16
|GĂISENI
|1,12
|VĂRĂŞTI
|1,06
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|0,92
|GOSTINARI
|0,87
|CLEJANI
|0,84
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|0,81
|ROATA DE JOS
|0,77
|SĂBĂRENI
|0,75
|ISVOARELE
|0,72
|GHIMPAŢI
|0,71
|HOTARELE
|0,62
|BUCŞANI
|0,58
|STOENEŞTI
|0,55
|IEPUREŞTI
|0,54
|BOLINTIN-DEAL
|0,49
|COMANA
|0,47
|DAIA
|0,42
|FRĂTEŞTI
|0,4
|BUTURUGENI
|0,25
|PRUNDU
|0,25
|VÂNĂTORII MICI
|0,22
|CREVEDIA MARE
|0,21
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|0,14
|BULBUCATA
|0
|COLIBAŞI
|0
|HERĂŞTI
|0
|MÂRŞA
|0
|RĂSUCENI
|0
|SCHITU
|0
|SINGURENI
|0
|SLOBOZIA
|0
|TOPORU
|0
|ULMI
|0
|VALEA DRAGULUI
|0
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)