Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 28.12.2021:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|0,27
|MÂRŞA
|2,62
|GOGOŞARI
|1,22
|STOENEŞTI
|1,1
|HERĂŞTI
|0,93
|COLIBAŞI
|0,65
|CREVEDIA MARE
|0,64
|IZVOARELE
|0,63
|GOSTINU
|0,61
|TOPORU
|0,58
|GĂISENI
|0,56
|PRUNDU
|0,51
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|0,49
|RĂSUCENI
|0,48
|COMANA
|0,47
|BĂNEASA
|0,44
|DAIA
|0,42
|FRĂTEŞTI
|0,4
|COSOBA
|0,36
|GHIMPAŢI
|0,36
|MUNICIPIUL GIURGIU
|0,35
|HOTARELE
|0,31
|CLEJANI
|0,28
|VÂNĂTORII MICI
|0,22
|VĂRĂŞTI
|0,18
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|0,14
|ROATA DE JOS
|0,13
|BOLINTIN-DEAL
|0
|BUCŞANI
|0
|BULBUCATA
|0
|BUTURUGENI
|0
|CĂLUGĂRENI
|0
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|0
|GĂUJANI
|0
|GOSTINARI
|0
|GRĂDINARI
|0
|GREACA
|0
|IEPUREŞTI
|0
|ISVOARELE
|0
|JOIŢA
|0
|LETCA NOUĂ
|0
|MALU
|0
|MIHAI BRAVU
|0
|OGREZENI
|0
|OINACU
|0
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|0
|PUTINEIU
|0
|SĂBĂRENI
|0
|SCHITU
|0
|SINGURENI
|0
|SLOBOZIA
|0
|STĂNEŞTI
|0
|ULMI
|0
|VALEA DRAGULUI
|0
|VEDEA
|0
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)