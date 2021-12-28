Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 28.12.2021:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 0,27
MÂRŞA 2,62
GOGOŞARI 1,22
STOENEŞTI 1,1
HERĂŞTI 0,93
COLIBAŞI 0,65
CREVEDIA MARE 0,64
IZVOARELE 0,63
GOSTINU 0,61
TOPORU 0,58
GĂISENI 0,56
PRUNDU 0,51
ADUNAŢII-COPĂCENI 0,49
RĂSUCENI 0,48
COMANA 0,47
BĂNEASA 0,44
DAIA 0,42
FRĂTEŞTI 0,4
COSOBA 0,36
GHIMPAŢI 0,36
MUNICIPIUL GIURGIU 0,35
HOTARELE 0,31
CLEJANI 0,28
VÂNĂTORII MICI 0,22
VĂRĂŞTI 0,18
ORAŞ BOLINTIN-VALE 0,14
ROATA DE JOS 0,13
BOLINTIN-DEAL 0
BUCŞANI 0
BULBUCATA 0
BUTURUGENI 0
CĂLUGĂRENI 0
FLOREŞTI-STOENEŞTI 0
GĂUJANI 0
GOSTINARI 0
GRĂDINARI 0
GREACA 0
IEPUREŞTI 0
ISVOARELE 0
JOIŢA 0
LETCA NOUĂ 0
MALU 0
MIHAI BRAVU 0
OGREZENI 0
OINACU 0
ORAŞ MIHĂILEŞTI 0
PUTINEIU 0
SĂBĂRENI 0
SCHITU 0
SINGURENI 0
SLOBOZIA 0
STĂNEŞTI 0
ULMI 0
VALEA DRAGULUI 0
VEDEA 0

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

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