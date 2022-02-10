Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 10.02.2022:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|11,31
|JOIŢA
|25,91
|SĂBĂRENI
|22,41
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|19,14
|BOLINTIN-DEAL
|17,52
|MUNICIPIUL GIURGIU
|17,24
|OGREZENI
|16,53
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|14,17
|ULMI
|13,53
|GREACA
|12,45
|SINGURENI
|12,33
|GRĂDINARI
|11,72
|CĂLUGĂRENI
|11,63
|STĂNEŞTI
|11,19
|COLIBAŞI
|11,11
|OINACU
|10,93
|VALEA DRAGULUI
|10,93
|IEPUREŞTI
|10,79
|SLOBOZIA
|10,55
|DAIA
|10,54
|LETCA NOUĂ
|10,49
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|10,41
|BĂNEASA
|10,02
|COMANA
|9,77
|SCHITU
|9,6
|FRĂTEŞTI
|9,11
|BULBUCATA
|8,6
|BUTURUGENI
|7,9
|HERĂŞTI
|7,45
|VÂNĂTORII MICI
|7,41
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|6,72
|CREVEDIA MARE
|6,61
|MIHAI BRAVU
|6,58
|VĂRĂŞTI
|6,37
|GĂISENI
|6,35
|IZVOARELE
|6,31
|VEDEA
|6,18
|GOSTINU
|6,09
|MALU
|6,09
|STOENEŞTI
|6,09
|ISVOARELE
|5,76
|GOGOŞARI
|5,54
|COSOBA
|5,06
|HOTARELE
|4,65
|GHIMPAŢI
|4,63
|ROATA DE JOS
|4,5
|GOSTINARI
|4,35
|CLEJANI
|3,93
|BUCŞANI
|3,76
|PRUNDU
|3,53
|GĂUJANI
|3,12
|PUTINEIU
|2,83
|MÂRŞA
|2,24
|RĂSUCENI
|1,94
|TOPORU
|0,58
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)