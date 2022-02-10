Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 10.02.2022:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 11,31
JOIŢA 25,91
SĂBĂRENI 22,41
ORAŞ MIHĂILEŞTI 19,14
BOLINTIN-DEAL 17,52
MUNICIPIUL GIURGIU 17,24
OGREZENI 16,53
FLOREŞTI-STOENEŞTI 14,17
ULMI 13,53
GREACA 12,45
SINGURENI 12,33
GRĂDINARI 11,72
CĂLUGĂRENI 11,63
STĂNEŞTI 11,19
COLIBAŞI 11,11
OINACU 10,93
VALEA DRAGULUI 10,93
IEPUREŞTI 10,79
SLOBOZIA 10,55
DAIA 10,54
LETCA NOUĂ 10,49
ADUNAŢII-COPĂCENI 10,41
BĂNEASA 10,02
COMANA 9,77
SCHITU 9,6
FRĂTEŞTI 9,11
BULBUCATA 8,6
BUTURUGENI 7,9
HERĂŞTI 7,45
VÂNĂTORII MICI 7,41
ORAŞ BOLINTIN-VALE 6,72
CREVEDIA MARE 6,61
MIHAI BRAVU 6,58
VĂRĂŞTI 6,37
GĂISENI 6,35
IZVOARELE 6,31
VEDEA 6,18
GOSTINU 6,09
MALU 6,09
STOENEŞTI 6,09
ISVOARELE 5,76
GOGOŞARI 5,54
COSOBA 5,06
HOTARELE 4,65
GHIMPAŢI 4,63
ROATA DE JOS 4,5
GOSTINARI 4,35
CLEJANI 3,93
BUCŞANI 3,76
PRUNDU 3,53
GĂUJANI 3,12
PUTINEIU 2,83
MÂRŞA 2,24
RĂSUCENI 1,94
TOPORU 0,58

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

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