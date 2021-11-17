INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GIURGIU
CENTRUL JUDEȚEAN DE CONDUCERE ȘI COORDONARE A INTERVENȚIEI GIURGIU
COMUNICAT DE PRESĂ 17.11.2021
Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 17.11.2021:
|
UAT
|
‰
|JUDEŢ GIURGIU
|2,8
|JOIŢA
|7,88
|BULBUCATA
|7,14
|GĂUJANI
|6,63
|SCHITU
|6,08
|SĂBĂRENI
|5,98
|IZVOARELE
|5,96
|BĂNEASA
|5,86
|STĂNEŞTI
|5,18
|COMANA
|5,17
|STOENEŞTI
|4,4
|PUTINEIU
|3,74
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|3,73
|COLIBAŞI
|3,59
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|3,57
|OINACU
|3,52
|MUNICIPIUL GIURGIU
|3,11
|VEDEA
|3,09
|MIHAI BRAVU
|3,06
|GOSTINU
|3,02
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|2,82
|CĂLUGĂRENI
|2,8
|BOLINTIN-DEAL
|2,76
|VĂRĂŞTI
|2,29
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|2,24
|ROATA DE JOS
|2,18
|OGREZENI
|2,17
|ISVOARELE
|2,15
|IEPUREŞTI
|2,14
|GĂISENI
|2,05
|ULMI
|2,04
|BUTURUGENI
|2,03
|FRĂTEŞTI
|1,98
|CLEJANI
|1,95
|GHIMPAŢI
|1,95
|VALEA DRAGULUI
|1,87
|GOGOŞARI
|1,83
|COSOBA
|1,82
|CREVEDIA MARE
|1,7
|DAIA
|1,67
|GRĂDINARI
|1,54
|MÂRŞA
|1,49
|PRUNDU
|1,26
|HOTARELE
|1,23
|LETCA NOUĂ
|1,16
|TOPORU
|1,16
|SINGURENI
|1,08
|RĂSUCENI
|0,96
|VÂNĂTORII MICI
|0,9
|BUCŞANI
|0,87
|GOSTINARI
|0,87
|MALU
|0,51
|HERĂŞTI
|0,46
|SLOBOZIA
|0,44
|GREACA
|0
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)