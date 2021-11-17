INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GIURGIU

CENTRUL JUDEȚEAN DE CONDUCERE ȘI COORDONARE A INTERVENȚIEI GIURGIU

 COMUNICAT DE PRESĂ 17.11.2021

Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 17.11.2021:

UAT

JUDEŢ GIURGIU 2,8
JOIŢA 7,88
BULBUCATA 7,14
GĂUJANI 6,63
SCHITU 6,08
SĂBĂRENI 5,98
IZVOARELE 5,96
BĂNEASA 5,86
STĂNEŞTI 5,18
COMANA 5,17
STOENEŞTI 4,4
PUTINEIU 3,74
ADUNAŢII-COPĂCENI 3,73
COLIBAŞI 3,59
FLOREŞTI-STOENEŞTI 3,57
OINACU 3,52
MUNICIPIUL GIURGIU 3,11
VEDEA 3,09
MIHAI BRAVU 3,06
GOSTINU 3,02
ORAŞ MIHĂILEŞTI 2,82
CĂLUGĂRENI 2,8
BOLINTIN-DEAL 2,76
VĂRĂŞTI 2,29
ORAŞ BOLINTIN-VALE 2,24
ROATA DE JOS 2,18
OGREZENI 2,17
ISVOARELE 2,15
IEPUREŞTI 2,14
GĂISENI 2,05
ULMI 2,04
BUTURUGENI 2,03
FRĂTEŞTI 1,98
CLEJANI 1,95
GHIMPAŢI 1,95
VALEA DRAGULUI 1,87
GOGOŞARI 1,83
COSOBA 1,82
CREVEDIA MARE 1,7
DAIA 1,67
GRĂDINARI 1,54
MÂRŞA 1,49
PRUNDU 1,26
HOTARELE 1,23
LETCA NOUĂ 1,16
TOPORU 1,16
SINGURENI 1,08
RĂSUCENI 0,96
VÂNĂTORII MICI 0,9
BUCŞANI 0,87
GOSTINARI 0,87
MALU 0,51
HERĂŞTI 0,46
SLOBOZIA 0,44
GREACA 0

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

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