Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 06.12.2021:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|0,79
|GREACA
|2,85
|MALU
|2,03
|BĂNEASA
|1,96
|IZVOARELE
|1,88
|GRĂDINARI
|1,85
|MIHAI BRAVU
|1,75
|OINACU
|1,61
|GĂISENI
|1,49
|LETCA NOUĂ
|1,45
|CLEJANI
|1,4
|CĂLUGĂRENI
|1,31
|OGREZENI
|1,31
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|1,3
|MUNICIPIUL GIURGIU
|1,25
|GOGOŞARI
|1,22
|GOSTINU
|1,21
|COSOBA
|1,09
|RĂSUCENI
|0,97
|PUTINEIU
|0,94
|VĂRĂŞTI
|0,88
|GOSTINARI
|0,87
|BOLINTIN-DEAL
|0,81
|JOIŢA
|0,79
|FRĂTEŞTI
|0,59
|GHIMPAŢI
|0,53
|BUTURUGENI
|0,51
|ROATA DE JOS
|0,51
|GĂUJANI
|0,44
|VEDEA
|0,39
|SĂBĂRENI
|0,37
|SINGURENI
|0,36
|HOTARELE
|0,31
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|0,23
|VÂNĂTORII MICI
|0,22
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|0,14
|ULMI
|0,14
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|0,13
|BUCŞANI
|0
|BULBUCATA
|0
|COLIBAŞI
|0
|COMANA
|0
|CREVEDIA MARE
|0
|DAIA
|0
|HERĂŞTI
|0
|IEPUREŞTI
|0
|ISVOARELE
|0
|MÂRŞA
|0
|PRUNDU
|0
|SCHITU
|0
|SLOBOZIA
|0
|STĂNEŞTI
|0
|STOENEŞTI
|0
|TOPORU
|0
|VALEA DRAGULUI
|0