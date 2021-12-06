Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 06.12.2021:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 0,79
GREACA 2,85
MALU 2,03
BĂNEASA 1,96
IZVOARELE 1,88
GRĂDINARI 1,85
MIHAI BRAVU 1,75
OINACU 1,61
GĂISENI 1,49
LETCA NOUĂ 1,45
CLEJANI 1,4
CĂLUGĂRENI 1,31
OGREZENI 1,31
ADUNAŢII-COPĂCENI 1,3
MUNICIPIUL GIURGIU 1,25
GOGOŞARI 1,22
GOSTINU 1,21
COSOBA 1,09
RĂSUCENI 0,97
PUTINEIU 0,94
VĂRĂŞTI 0,88
GOSTINARI 0,87
BOLINTIN-DEAL 0,81
JOIŢA 0,79
FRĂTEŞTI 0,59
GHIMPAŢI 0,53
BUTURUGENI 0,51
ROATA DE JOS 0,51
GĂUJANI 0,44
VEDEA 0,39
SĂBĂRENI 0,37
SINGURENI 0,36
HOTARELE 0,31
FLOREŞTI-STOENEŞTI 0,23
VÂNĂTORII MICI 0,22
ORAŞ BOLINTIN-VALE 0,14
ULMI 0,14
ORAŞ MIHĂILEŞTI 0,13
BUCŞANI 0
BULBUCATA 0
COLIBAŞI 0
COMANA 0
CREVEDIA MARE 0
DAIA 0
HERĂŞTI 0
IEPUREŞTI 0
ISVOARELE 0
MÂRŞA 0
PRUNDU 0
SCHITU 0
SLOBOZIA 0
STĂNEŞTI 0
STOENEŞTI 0
TOPORU 0
VALEA DRAGULUI 0

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