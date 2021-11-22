Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 22.11.2021:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|1,91
|GĂUJANI
|7,54
|BĂNEASA
|5,87
|STĂNEŞTI
|5,2
|JOIŢA
|4,73
|BULBUCATA
|4,29
|PUTINEIU
|4,22
|IZVOARELE
|4,08
|STOENEŞTI
|3,32
|COMANA
|2,98
|VEDEA
|2,71
|CĂLUGĂRENI
|2,62
|MIHAI BRAVU
|2,62
|SĂBĂRENI
|2,62
|GOGOŞARI
|2,44
|GOSTINU
|2,43
|MUNICIPIUL GIURGIU
|2,34
|OINACU
|2,25
|OGREZENI
|2,17
|ISVOARELE
|2,15
|COLIBAŞI
|1,96
|CLEJANI
|1,95
|ROATA DE JOS
|1,8
|GHIMPAŢI
|1,77
|VĂRĂŞTI
|1,76
|LETCA NOUĂ
|1,74
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|1,62
|GRĂDINARI
|1,54
|MALU
|1,52
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|1,5
|MÂRŞA
|1,49
|COSOBA
|1,45
|GREACA
|1,42
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|1,35
|SCHITU
|1,35
|FRĂTEŞTI
|1,19
|BUCŞANI
|1,16
|GĂISENI
|1,12
|IEPUREŞTI
|1,08
|PRUNDU
|1,01
|HOTARELE
|0,92
|DAIA
|0,84
|BUTURUGENI
|0,76
|VALEA DRAGULUI
|0,75
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|0,72
|SINGURENI
|0,72
|BOLINTIN-DEAL
|0,65
|CREVEDIA MARE
|0,64
|TOPORU
|0,58
|ULMI
|0,55
|GOSTINARI
|0,43
|VÂNĂTORII MICI
|0,22
|HERĂŞTI
|0
|RĂSUCENI
|0
|SLOBOZIA
|0
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)