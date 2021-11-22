Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 22.11.2021:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 1,91
GĂUJANI 7,54
BĂNEASA 5,87
STĂNEŞTI 5,2
JOIŢA 4,73
BULBUCATA 4,29
PUTINEIU 4,22
IZVOARELE 4,08
STOENEŞTI 3,32
COMANA 2,98
VEDEA 2,71
CĂLUGĂRENI 2,62
MIHAI BRAVU 2,62
SĂBĂRENI 2,62
GOGOŞARI 2,44
GOSTINU 2,43
MUNICIPIUL GIURGIU 2,34
OINACU 2,25
OGREZENI 2,17
ISVOARELE 2,15
COLIBAŞI 1,96
CLEJANI 1,95
ROATA DE JOS 1,8
GHIMPAŢI 1,77
VĂRĂŞTI 1,76
LETCA NOUĂ 1,74
ADUNAŢII-COPĂCENI 1,62
GRĂDINARI 1,54
MALU 1,52
FLOREŞTI-STOENEŞTI 1,5
MÂRŞA 1,49
COSOBA 1,45
GREACA 1,42
ORAŞ MIHĂILEŞTI 1,35
SCHITU 1,35
FRĂTEŞTI 1,19
BUCŞANI 1,16
GĂISENI 1,12
IEPUREŞTI 1,08
PRUNDU 1,01
HOTARELE 0,92
DAIA 0,84
BUTURUGENI 0,76
VALEA DRAGULUI 0,75
ORAŞ BOLINTIN-VALE 0,72
SINGURENI 0,72
BOLINTIN-DEAL 0,65
CREVEDIA MARE 0,64
TOPORU 0,58
ULMI 0,55
GOSTINARI 0,43
VÂNĂTORII MICI 0,22
HERĂŞTI 0
RĂSUCENI 0
SLOBOZIA 0

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

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