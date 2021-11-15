INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GIURGIU
CENTRUL JUDEȚEAN DE CONDUCERE ȘI COORDONARE A INTERVENȚIEI GIURGIU
COMUNICAT DE PRESĂ 15.11.2021
Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 15.11.2021:
|
UAT
|
‰
|
JUDEŢ GIURGIU
|
3,07
|JOIŢA
|7,88
|COMANA
|7,21
|SĂBĂRENI
|6,73
|GĂUJANI
|6,63
|SCHITU
|6,08
|STĂNEŞTI
|5,97
|IZVOARELE
|5,96
|BULBUCATA
|5,71
|BĂNEASA
|5,43
|OINACU
|4,8
|STOENEŞTI
|4,4
|COLIBAŞI
|3,91
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|3,8
|PUTINEIU
|3,74
|CLEJANI
|3,63
|GOSTINU
|3,62
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|3,57
|MUNICIPIUL GIURGIU
|3,34
|BOLINTIN-DEAL
|3,25
|GOGOŞARI
|3,04
|ISVOARELE
|2,87
|ULMI
|2,86
|GHIMPAŢI
|2,84
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|2,82
|VĂRĂŞTI
|2,64
|MIHAI BRAVU
|2,62
|CĂLUGĂRENI
|2,61
|ROATA DE JOS
|2,56
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|2,53
|FRĂTEŞTI
|2,37
|BUCŞANI
|2,32
|VEDEA
|2,31
|MÂRŞA
|2,24
|VALEA DRAGULUI
|2,24
|OGREZENI
|2,17
|IEPUREŞTI
|2,14
|BUTURUGENI
|1,78
|PRUNDU
|1,77
|DAIA
|1,67
|GRĂDINARI
|1,54
|CREVEDIA MARE
|1,49
|GĂISENI
|1,49
|COSOBA
|1,45
|RĂSUCENI
|1,44
|SINGURENI
|1,43
|HOTARELE
|1,23
|HERĂŞTI
|0,93
|VÂNĂTORII MICI
|0,9
|GOSTINARI
|0,87
|LETCA NOUĂ
|0,87
|TOPORU
|0,58
|MALU
|0,51
|GREACA
|0,47
|SLOBOZIA
|0,44
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)