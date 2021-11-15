INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GIURGIU
CENTRUL JUDEȚEAN DE CONDUCERE ȘI COORDONARE A INTERVENȚIEI GIURGIU

 

 COMUNICAT DE PRESĂ 15.11.2021

Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 15.11.2021:

UAT

JUDEŢ GIURGIU

3,07
JOIŢA 7,88
COMANA 7,21
SĂBĂRENI 6,73
GĂUJANI 6,63
SCHITU 6,08
STĂNEŞTI 5,97
IZVOARELE 5,96
BULBUCATA 5,71
BĂNEASA 5,43
OINACU 4,8
STOENEŞTI 4,4
COLIBAŞI 3,91
FLOREŞTI-STOENEŞTI 3,8
PUTINEIU 3,74
CLEJANI 3,63
GOSTINU 3,62
ADUNAŢII-COPĂCENI 3,57
MUNICIPIUL GIURGIU 3,34
BOLINTIN-DEAL 3,25
GOGOŞARI 3,04
ISVOARELE 2,87
ULMI 2,86
GHIMPAŢI 2,84
ORAŞ MIHĂILEŞTI 2,82
VĂRĂŞTI 2,64
MIHAI BRAVU 2,62
CĂLUGĂRENI 2,61
ROATA DE JOS 2,56
ORAŞ BOLINTIN-VALE 2,53
FRĂTEŞTI 2,37
BUCŞANI 2,32
VEDEA 2,31
MÂRŞA 2,24
VALEA DRAGULUI 2,24
OGREZENI 2,17
IEPUREŞTI 2,14
BUTURUGENI 1,78
PRUNDU 1,77
DAIA 1,67
GRĂDINARI 1,54
CREVEDIA MARE 1,49
GĂISENI 1,49
COSOBA 1,45
RĂSUCENI 1,44
SINGURENI 1,43
HOTARELE 1,23
HERĂŞTI 0,93
VÂNĂTORII MICI 0,9
GOSTINARI 0,87
LETCA NOUĂ 0,87
TOPORU 0,58
MALU 0,51
GREACA 0,47
SLOBOZIA 0,44

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

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