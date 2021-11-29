Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 29.11.2021:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 1,26
IZVOARELE 3,13
GĂUJANI 3,1
GOGOŞARI 3,05
STĂNEŞTI 2,8
JOIŢA 2,63
CĂLUGĂRENI 2,62
MIHAI BRAVU 2,62
BĂNEASA 2,61
GRĂDINARI 2,47
OGREZENI 2,39
GREACA 2,38
PUTINEIU 2,34
LETCA NOUĂ 2,33
MUNICIPIUL GIURGIU 2,06
MALU 2,03
ADUNAŢII-COPĂCENI 1,46
COSOBA 1,45
GOSTINU 1,21
VEDEA 1,16
CLEJANI 1,12
GĂISENI 1,12
VĂRĂŞTI 1,06
OINACU 0,96
ORAŞ MIHĂILEŞTI 0,94
FLOREŞTI-STOENEŞTI 0,92
GOSTINARI 0,87
ROATA DE JOS 0,77
SĂBĂRENI 0,75
ISVOARELE 0,72
GHIMPAŢI 0,71
HOTARELE 0,62
FRĂTEŞTI 0,59
BUCŞANI 0,58
TOPORU 0,58
STOENEŞTI 0,55
IEPUREŞTI 0,54
BOLINTIN-DEAL 0,49
COMANA 0,47
DAIA 0,42
BUTURUGENI 0,25
PRUNDU 0,25
VÂNĂTORII MICI 0,22
CREVEDIA MARE 0,21
ORAŞ BOLINTIN-VALE 0,14
BULBUCATA 0
COLIBAŞI 0
HERĂŞTI 0
MÂRŞA 0
RĂSUCENI 0
SCHITU 0
SINGURENI 0
SLOBOZIA 0
ULMI 0
VALEA DRAGULUI 0

 

Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR