Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 05.12.2021:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 0,85
GREACA 4,28
BĂNEASA 2,18
MALU 2,03
IZVOARELE 1,88
GRĂDINARI 1,85
MIHAI BRAVU 1,75
LETCA NOUĂ 1,74
CLEJANI 1,68
OINACU 1,61
OGREZENI 1,52
CĂLUGĂRENI 1,5
GĂISENI 1,49
MUNICIPIUL GIURGIU 1,34
ADUNAŢII-COPĂCENI 1,3
GOGOŞARI 1,22
GOSTINU 1,21
VĂRĂŞTI 1,06
RĂSUCENI 0,97
PUTINEIU 0,94
GOSTINARI 0,87
BOLINTIN-DEAL 0,81
STĂNEŞTI 0,8
JOIŢA 0,79
ROATA DE JOS 0,77
COSOBA 0,73
GHIMPAŢI 0,71
FRĂTEŞTI 0,59
STOENEŞTI 0,55
BUTURUGENI 0,51
GĂUJANI 0,44
VEDEA 0,39
SĂBĂRENI 0,37
HOTARELE 0,31
FLOREŞTI-STOENEŞTI 0,23
VÂNĂTORII MICI 0,22
ULMI 0,14
ORAŞ MIHĂILEŞTI 0,13
BUCŞANI 0
BULBUCATA 0
COLIBAŞI 0
COMANA 0
CREVEDIA MARE 0
DAIA 0
HERĂŞTI 0
IEPUREŞTI 0
ISVOARELE 0
MÂRŞA 0
ORAŞ BOLINTIN-VALE 0
PRUNDU 0
SCHITU 0
SINGURENI 0
SLOBOZIA 0
TOPORU 0
VALEA DRAGULUI 0

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR