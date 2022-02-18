Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 18.02.2022:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|11,86
|SĂBĂRENI
|26,84
|JOIŢA
|20,15
|OINACU
|19,94
|MUNICIPIUL GIURGIU
|18,12
|OGREZENI
|16,51
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|16,21
|IEPUREŞTI
|15,14
|MALU
|14,71
|IZVOARELE
|14,25
|GRĂDINARI
|14,22
|BOLINTIN-DEAL
|13,95
|CĂLUGĂRENI
|13,33
|MIHAI BRAVU
|13,15
|GOSTINU
|12,19
|GREACA
|11,99
|COLIBAŞI
|11,78
|ULMI
|11,63
|BĂNEASA
|10,92
|LETCA NOUĂ
|10,79
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|10,61
|DAIA
|10,55
|SINGURENI
|10,54
|SLOBOZIA
|10,54
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|9,94
|COMANA
|9,94
|FRĂTEŞTI
|9,52
|GHIMPAŢI
|9,27
|GOGOŞARI
|9,26
|BUTURUGENI
|8,42
|SCHITU
|8,26
|VEDEA
|8,14
|VÂNĂTORII MICI
|8,1
|ISVOARELE
|7,92
|STOENEŞTI
|7,77
|STĂNEŞTI
|7,6
|VALEA DRAGULUI
|7,56
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|7,29
|PUTINEIU
|7,08
|HERĂŞTI
|7,01
|GĂISENI
|6,17
|PRUNDU
|6,05
|VĂRĂŞTI
|6,02
|GĂUJANI
|5,79
|BULBUCATA
|5,72
|HOTARELE
|5,59
|GOSTINARI
|5,23
|CREVEDIA MARE
|5,12
|ROATA DE JOS
|5,01
|RĂSUCENI
|4,87
|COSOBA
|4,34
|CLEJANI
|4,21
|MÂRŞA
|4,11
|BUCŞANI
|4,05
|TOPORU
|1,16
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)