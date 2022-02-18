Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 18.02.2022:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 11,86
SĂBĂRENI 26,84
JOIŢA 20,15
OINACU 19,94
MUNICIPIUL GIURGIU 18,12
OGREZENI 16,51
ORAŞ MIHĂILEŞTI 16,21
IEPUREŞTI 15,14
MALU 14,71
IZVOARELE 14,25
GRĂDINARI 14,22
BOLINTIN-DEAL 13,95
CĂLUGĂRENI 13,33
MIHAI BRAVU 13,15
GOSTINU 12,19
GREACA 11,99
COLIBAŞI 11,78
ULMI 11,63
BĂNEASA 10,92
LETCA NOUĂ 10,79
FLOREŞTI-STOENEŞTI 10,61
DAIA 10,55
SINGURENI 10,54
SLOBOZIA 10,54
ADUNAŢII-COPĂCENI 9,94
COMANA 9,94
FRĂTEŞTI 9,52
GHIMPAŢI 9,27
GOGOŞARI 9,26
BUTURUGENI 8,42
SCHITU 8,26
VEDEA 8,14
VÂNĂTORII MICI 8,1
ISVOARELE 7,92
STOENEŞTI 7,77
STĂNEŞTI 7,6
VALEA DRAGULUI 7,56
ORAŞ BOLINTIN-VALE 7,29
PUTINEIU 7,08
HERĂŞTI 7,01
GĂISENI 6,17
PRUNDU 6,05
VĂRĂŞTI 6,02
GĂUJANI 5,79
BULBUCATA 5,72
HOTARELE 5,59
GOSTINARI 5,23
CREVEDIA MARE 5,12
ROATA DE JOS 5,01
RĂSUCENI 4,87
COSOBA 4,34
CLEJANI 4,21
MÂRŞA 4,11
BUCŞANI 4,05
TOPORU 1,16

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

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