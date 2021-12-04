Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 04.12.2021:
|name
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|0,94
|GOGOŞARI
|3,05
|GREACA
|2,85
|BĂNEASA
|2,83
|IZVOARELE
|2,82
|LETCA NOUĂ
|2,33
|GRĂDINARI
|2,16
|MALU
|2,03
|CLEJANI
|1,95
|MIHAI BRAVU
|1,75
|OGREZENI
|1,74
|OINACU
|1,61
|CĂLUGĂRENI
|1,5
|GĂISENI
|1,49
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|1,46
|MUNICIPIUL GIURGIU
|1,45
|GOSTINU
|1,21
|VĂRĂŞTI
|1,06
|PUTINEIU
|0,94
|GOSTINARI
|0,87
|BOLINTIN-DEAL
|0,81
|STĂNEŞTI
|0,8
|JOIŢA
|0,79
|ROATA DE JOS
|0,77
|COSOBA
|0,73
|GHIMPAŢI
|0,71
|FRĂTEŞTI
|0,59
|STOENEŞTI
|0,55
|BUTURUGENI
|0,51
|RĂSUCENI
|0,48
|GĂUJANI
|0,44
|VEDEA
|0,39
|SĂBĂRENI
|0,37
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|0,35
|HOTARELE
|0,31
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|0,27
|VÂNĂTORII MICI
|0,22
|COMANA
|0,16
|ULMI
|0,14
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|0,07
|BUCŞANI
|0
|BULBUCATA
|0
|COLIBAŞI
|0
|CREVEDIA MARE
|0
|DAIA
|0
|HERĂŞTI
|0
|IEPUREŞTI
|0
|ISVOARELE
|0
|MÂRŞA
|0
|PRUNDU
|0
|SCHITU
|0
|SINGURENI
|0
|SLOBOZIA
|0
|TOPORU
|0
|VALEA DRAGULUI
|0
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)