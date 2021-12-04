Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 04.12.2021:

name
JUDEŢ GIURGIU 0,94
GOGOŞARI 3,05
GREACA 2,85
BĂNEASA 2,83
IZVOARELE 2,82
LETCA NOUĂ 2,33
GRĂDINARI 2,16
MALU 2,03
CLEJANI 1,95
MIHAI BRAVU 1,75
OGREZENI 1,74
OINACU 1,61
CĂLUGĂRENI 1,5
GĂISENI 1,49
ADUNAŢII-COPĂCENI 1,46
MUNICIPIUL GIURGIU 1,45
GOSTINU 1,21
VĂRĂŞTI 1,06
PUTINEIU 0,94
GOSTINARI 0,87
BOLINTIN-DEAL 0,81
STĂNEŞTI 0,8
JOIŢA 0,79
ROATA DE JOS 0,77
COSOBA 0,73
GHIMPAŢI 0,71
FRĂTEŞTI 0,59
STOENEŞTI 0,55
BUTURUGENI 0,51
RĂSUCENI 0,48
GĂUJANI 0,44
VEDEA 0,39
SĂBĂRENI 0,37
FLOREŞTI-STOENEŞTI 0,35
HOTARELE 0,31
ORAŞ MIHĂILEŞTI 0,27
VÂNĂTORII MICI 0,22
COMANA 0,16
ULMI 0,14
ORAŞ BOLINTIN-VALE 0,07
BUCŞANI 0
BULBUCATA 0
COLIBAŞI 0
CREVEDIA MARE 0
DAIA 0
HERĂŞTI 0
IEPUREŞTI 0
ISVOARELE 0
MÂRŞA 0
PRUNDU 0
SCHITU 0
SINGURENI 0
SLOBOZIA 0
TOPORU 0
VALEA DRAGULUI 0

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

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