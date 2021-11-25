Instituția Prefectului – Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 25.11.2021:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 1,49
GĂUJANI 5,32
STĂNEŞTI 5,2
BĂNEASA 4,35
PUTINEIU 4,22
JOIŢA 3,68
BULBUCATA 3,57
IZVOARELE 3,13
CĂLUGĂRENI 2,81
LETCA NOUĂ 2,62
GRĂDINARI 2,47
GOGOŞARI 2,44
STOENEŞTI 2,21
OGREZENI 2,17
MUNICIPIUL GIURGIU 1,93
COMANA 1,88
SĂBĂRENI 1,87
VĂRĂŞTI 1,76
MIHAI BRAVU 1,75
MALU 1,52
ADUNAŢII-COPĂCENI 1,46
COSOBA 1,45
GREACA 1,42
CLEJANI 1,39
SCHITU 1,35
VEDEA 1,16
GĂISENI 1,12
IEPUREŞTI 1,08
ORAŞ MIHĂILEŞTI 1,08
GHIMPAŢI 1,06
ROATA DE JOS 1,03
FRĂTEŞTI 0,99
COLIBAŞI 0,98
OINACU 0,96
FLOREŞTI-STOENEŞTI 0,92
BUCŞANI 0,87
DAIA 0,84
PRUNDU 0,76
MÂRŞA 0,75
ISVOARELE 0,72
GOSTINU 0,61
TOPORU 0,58
BOLINTIN-DEAL 0,49
VÂNĂTORII MICI 0,45
GOSTINARI 0,43
CREVEDIA MARE 0,42
HOTARELE 0,31
ULMI 0,27
BUTURUGENI 0,25
ORAŞ BOLINTIN-VALE 0,22
HERĂŞTI 0
RĂSUCENI 0
SINGURENI 0
SLOBOZIA 0
VALEA DRAGULUI 0

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului – Județul Giurgiu)

 

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