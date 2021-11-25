Instituția Prefectului – Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 25.11.2021:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|1,49
|GĂUJANI
|5,32
|STĂNEŞTI
|5,2
|BĂNEASA
|4,35
|PUTINEIU
|4,22
|JOIŢA
|3,68
|BULBUCATA
|3,57
|IZVOARELE
|3,13
|CĂLUGĂRENI
|2,81
|LETCA NOUĂ
|2,62
|GRĂDINARI
|2,47
|GOGOŞARI
|2,44
|STOENEŞTI
|2,21
|OGREZENI
|2,17
|MUNICIPIUL GIURGIU
|1,93
|COMANA
|1,88
|SĂBĂRENI
|1,87
|VĂRĂŞTI
|1,76
|MIHAI BRAVU
|1,75
|MALU
|1,52
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|1,46
|COSOBA
|1,45
|GREACA
|1,42
|CLEJANI
|1,39
|SCHITU
|1,35
|VEDEA
|1,16
|GĂISENI
|1,12
|IEPUREŞTI
|1,08
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|1,08
|GHIMPAŢI
|1,06
|ROATA DE JOS
|1,03
|FRĂTEŞTI
|0,99
|COLIBAŞI
|0,98
|OINACU
|0,96
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|0,92
|BUCŞANI
|0,87
|DAIA
|0,84
|PRUNDU
|0,76
|MÂRŞA
|0,75
|ISVOARELE
|0,72
|GOSTINU
|0,61
|TOPORU
|0,58
|BOLINTIN-DEAL
|0,49
|VÂNĂTORII MICI
|0,45
|GOSTINARI
|0,43
|CREVEDIA MARE
|0,42
|HOTARELE
|0,31
|ULMI
|0,27
|BUTURUGENI
|0,25
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|0,22
|HERĂŞTI
|0
|RĂSUCENI
|0
|SINGURENI
|0
|SLOBOZIA
|0
|VALEA DRAGULUI
|0
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului – Județul Giurgiu)