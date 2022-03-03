Instituția Prefectului – Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 03.03.2022:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|5,58
|JOIŢA
|14,36
|OINACU
|9,65
|MIHAI BRAVU
|9,19
|MALU
|8,61
|MUNICIPIUL GIURGIU
|8,57
|COLIBAŞI
|8,5
|SĂBĂRENI
|8,18
|GRĂDINARI
|7,42
|VEDEA
|6,97
|GHIMPAŢI
|6,77
|FRĂTEŞTI
|6,56
|GOSTINARI
|6,56
|BOLINTIN-DEAL
|6,5
|IZVOARELE
|6,34
|GOGOŞARI
|6,2
|SCHITU
|6,2
|VÂNĂTORII MICI
|5,85
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|5,63
|STĂNEŞTI
|5,59
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|5,54
|COSOBA
|5,42
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|5,37
|OGREZENI
|5
|VALEA DRAGULUI
|4,91
|HOTARELE
|4,66
|GĂUJANI
|4,46
|STOENEŞTI
|4,44
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|4,12
|ULMI
|4,11
|GREACA
|3,85
|PUTINEIU
|3,78
|HERĂŞTI
|3,74
|ROATA DE JOS
|3,72
|ISVOARELE
|3,62
|TOPORU
|3,49
|CLEJANI
|3,09
|SLOBOZIA
|3,07
|BUTURUGENI
|3,06
|PRUNDU
|3,02
|CREVEDIA MARE
|2,98
|BĂNEASA
|2,4
|VĂRĂŞTI
|2,3
|IEPUREŞTI
|2,16
|BULBUCATA
|2,15
|DAIA
|2,1
|RĂSUCENI
|1,95
|COMANA
|1,89
|CĂLUGĂRENI
|1,88
|MÂRŞA
|1,87
|SINGURENI
|1,82
|BUCŞANI
|1,74
|GĂISENI
|1,5
|GOSTINU
|1,22
|LETCA NOUĂ
|1,17
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului – Județul Giurgiu)