Instituția Prefectului – Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 03.03.2022:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 5,58
JOIŢA 14,36
OINACU 9,65
MIHAI BRAVU 9,19
MALU 8,61
MUNICIPIUL GIURGIU 8,57
COLIBAŞI 8,5
SĂBĂRENI 8,18
GRĂDINARI 7,42
VEDEA 6,97
GHIMPAŢI 6,77
FRĂTEŞTI 6,56
GOSTINARI 6,56
BOLINTIN-DEAL 6,5
IZVOARELE 6,34
GOGOŞARI 6,2
SCHITU 6,2
VÂNĂTORII MICI 5,85
ORAŞ MIHĂILEŞTI 5,63
STĂNEŞTI 5,59
FLOREŞTI-STOENEŞTI 5,54
COSOBA 5,42
ADUNAŢII-COPĂCENI 5,37
OGREZENI 5
VALEA DRAGULUI 4,91
HOTARELE 4,66
GĂUJANI 4,46
STOENEŞTI 4,44
ORAŞ BOLINTIN-VALE 4,12
ULMI 4,11
GREACA 3,85
PUTINEIU 3,78
HERĂŞTI 3,74
ROATA DE JOS 3,72
ISVOARELE 3,62
TOPORU 3,49
CLEJANI 3,09
SLOBOZIA 3,07
BUTURUGENI 3,06
PRUNDU 3,02
CREVEDIA MARE 2,98
BĂNEASA 2,4
VĂRĂŞTI 2,3
IEPUREŞTI 2,16
BULBUCATA 2,15
DAIA 2,1
RĂSUCENI 1,95
COMANA 1,89
CĂLUGĂRENI 1,88
MÂRŞA 1,87
SINGURENI 1,82
BUCŞANI 1,74
GĂISENI 1,5
GOSTINU 1,22
LETCA NOUĂ 1,17

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului – Județul Giurgiu)

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