Instituția Prefectului – Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 25.02.2022:
|UAT
|‰
|JUDEȚ GIURGIU
|8,05
|OINACU
|17.37
|JOIŢA
|16.73
|SĂBĂRENI
|14.51
|MUNICIPIUL GIURGIU
|12.29
|IZVOARELE
|11.09
|MIHAI BRAVU
|10.95
|BOLINTIN-DEAL
|10.39
|MALU
|10.13
|GHIMPAŢI
|9.8
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|9.28
|VEDEA
|8.52
|COLIBAŞI
|8.51
|SCHITU
|8.26
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|8.17
|IEPUREŞTI
|8.11
|FRĂTEŞTI
|7.75
|GRĂDINARI
|7.43
|GOGOŞARI
|7.42
|STOENEŞTI
|7.22
|VÂNĂTORII MICI
|7.2
|STĂNEŞTI
|7.19
|OGREZENI
|7.18
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|6.8
|GREACA
|6.25
|GĂUJANI
|6.24
|ULMI
|6.16
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|6.14
|PUTINEIU
|6.14
|SLOBOZIA
|6.14
|DAIA
|5.9
|COSOBA
|5.78
|CĂLUGĂRENI
|5.63
|BĂNEASA
|5.46
|GOSTINU
|4.88
|GOSTINARI
|4.81
|PRUNDU
|4.79
|HERĂŞTI
|4.67
|LETCA NOUĂ
|4.67
|HOTARELE
|4.65
|COMANA
|4.58
|VALEA DRAGULUI
|4.53
|ROATA DE JOS
|4.36
|SINGURENI
|4.36
|BUCŞANI
|4.34
|CLEJANI
|3.93
|RĂSUCENI
|3.9
|CREVEDIA MARE
|3.84
|GĂISENI
|3.74
|MÂRŞA
|3.74
|BULBUCATA
|3.57
|BUTURUGENI
|3.06
|TOPORU
|2.91
|ISVOARELE
|2.88
|VĂRĂŞTI
|2.48
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)