Instituția Prefectului – Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 25.02.2022:

UAT
JUDEȚ GIURGIU 8,05
OINACU 17.37
JOIŢA 16.73
SĂBĂRENI 14.51
MUNICIPIUL GIURGIU 12.29
IZVOARELE 11.09
MIHAI BRAVU 10.95
BOLINTIN-DEAL 10.39
MALU 10.13
GHIMPAŢI 9.8
ADUNAŢII-COPĂCENI 9.28
VEDEA 8.52
COLIBAŞI 8.51
SCHITU 8.26
ORAŞ MIHĂILEŞTI 8.17
IEPUREŞTI 8.11
FRĂTEŞTI 7.75
GRĂDINARI 7.43
GOGOŞARI 7.42
STOENEŞTI 7.22
VÂNĂTORII MICI 7.2
STĂNEŞTI 7.19
OGREZENI 7.18
FLOREŞTI-STOENEŞTI 6.8
GREACA 6.25
GĂUJANI 6.24
ULMI 6.16
ORAŞ BOLINTIN-VALE 6.14
PUTINEIU 6.14
SLOBOZIA 6.14
DAIA 5.9
COSOBA 5.78
CĂLUGĂRENI 5.63
BĂNEASA 5.46
GOSTINU 4.88
GOSTINARI 4.81
PRUNDU 4.79
HERĂŞTI 4.67
LETCA NOUĂ 4.67
HOTARELE 4.65
COMANA 4.58
VALEA DRAGULUI 4.53
ROATA DE JOS 4.36
SINGURENI 4.36
BUCŞANI 4.34
CLEJANI 3.93
RĂSUCENI 3.9
CREVEDIA MARE 3.84
GĂISENI 3.74
MÂRŞA 3.74
BULBUCATA 3.57
BUTURUGENI 3.06
TOPORU 2.91
ISVOARELE 2.88
VĂRĂŞTI 2.48

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

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