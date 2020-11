Încă din perioada în care am fost ministru al Energiei am susținut că odată cu extracțiile noi din Marea Neagra , realizate de Black Sea Oil și Exxon Petroleum , dar și cu finalizarea gazoductului BRUA de către Compania Transgaz , România va beneficia de o cantitate suplimentară de gaz .

Decât să exportam această cantitate , eu prefer ca tot gazul să fie consumat in România, prin relansarea economică a sectorului petrochimic, subiect asupra căruia voi reveni, dar și prin dezvoltarea consumului de gaz la populație prin extinderea rețelelor. Mă bucur că Guvernul Orban a găsit cele mai bune soluții , ca aceste lucruri să se realizeze. Prin negociere cu Comisia Europeană am reușit să alocăm aproximativ un milliard de euro pentru extinderea rețelelor de gaze la populație și, apreciez faptul că, prin negociere, Ministerul Economiei si Ministerul Fondurilor Europene au reușit să obțină eligibilitatea finanțării și pentru branșamentele către populație . Adică pentru racordarea la gaze , consumatorul nu va plăti decât taxa de racordare fară costuri suplimentare.

În județul Giurgiu, împreună cu președintele PNL , Dan Motreanu și președintele Consiliului Județean , Dumitru Beianu, ne-am propus racordarea tuturor localităților la gaze prin acest program , indiferent de culoarea politică a primarilor. Este foarte important că și compania Transgaz s-a pregătit pentru acest proiect, fiind eligibilă pe planul național de investiții și relansare economică , prin care Transgaz și-a propus proiecte de extindere a rețelelor de peste 17 miliarde de euro până în anul 2026. Sunt convins că prin eforturile conjugate ale Guvernului PNL , parlamentarii și Consiliul Județean , în următorii 4 ani Giurgiu va beneficia de aceste proiecte , ținând cont de faptul că prima sesiune de depunere a acestor proiecte , care are loc în acest an, unde se pot finanța proiecte până la 200 mii de euro , se încheie pe 17 decembrie , urmând ca în anul 2021 să fie o noua sesiune de depunere.

