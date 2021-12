COMUNICAT DE PRESĂ – Giurgiu-ROMÂNIA & Concarneau-Franța,

13 decembrie 2021

Prin intermediul societății ”PIRIOU ATG ROMANIA”, o subsidiară deținută integral de grup, ”PIRIOU Franța” a achiziționat Șantierul Naval „ATG” situat în Giurgiu, la 60 km sud de București, în România.

Inițial, axată exclusiv pe construcția de ambarcațiuni pentru navigația comercială, ATG a diversificat treptat în domeniul construcției de corpuri și nave pentru transportul de mărfuri de mare adâncime, nave pentru servicii portuare și sectorul pescuitului.

Vincent Faujour, președintele Grupului PIRIOU, a declarat: „Suntem foarte încântați și mândri să integrăm șantierul naval ATG și cei 300 de angajați ai acestuia în Grupul PIRIOU. Acest șantier naval, cu care am avut ocazia să lucrăm în calitate de subcontractori în ultimii ani, se bucură de o reputație excelentă la nivel regional și european. Prin urmare, ne vom baza pe echipa de management a șantierului, pe care am consolidat-o deja, pentru a continua dezvoltarea șantierului, care are un potențial extraordinar.”

El a mai adăugat: „Într-un moment în care șantierele noastre navale bretone sunt foarte ocupate, timp de mai mulți ani, achiziția ATG ne consolidează capacitățile industriale și ne oferă mijloacele necesare pentru a ne atinge obiectivele noastre, și anume de a ne dubla activitatea până în 2025. În caz de supraîncărcare a activității de construcții nave obișnuiam să subcontractăm anumite părți și/sau corpuri de navă în șantiere navale din Europa de Est, sau în șantiere terțe, atunci când eram supraîncărcați.

De acum înainte, vom putea oferi nave 100% PIRIOU clienților noștri civili și/sau militari, atât francezi cât și străini, nave echipate și livrate în Concarneau, la un preț competitiv. Această nouă achizitie este complementară posibilităților noastre de construcții din Vietnam”.

De precizat că, odată cu achiziția ATG, numărul angajaților grupului PIRIOU a crescut la 1.300, dintre care 550, în Franța. PIRIOU este acum stabilit în Asia (Vietnam), în Africa (Nigeria, Algeria, Maroc, Senegal), în Oceanul Indian (Insula Reunion) și în Europa (Franța continentală și România). Grupul Piriou nu intenționează să își oprească dezvoltarea internațională în această zonă a construcțiilor de nave. Fidelă strategiei sale, de „a fi acolo unde clienții noștri au nevoie de noi”, alte proiecte de înființare și dezvoltare în Franța și în străinătate sunt în curs de desfășurare.

Șantierul naval ”PIRIOU ATG ROMÂNIA”

Situat în Zona Liberă Giurgiu, pe malul românesc al Dunării, visavis de Bulgaria, PIRIOU ATG ROMÂNIA a preluat de asemenea o concesiune în portul Agigea Sud-Constanta, la Marea Neagră.

Șantierul naval din Giurgiu este amplasat pe un teren de 15 hectare cu 30.000 m² de ateliere. Patru hale de asamblare, fiecare cu o lungime de 110 m, sunt conectate printr-o zonă de transfer la platforma de lansare tip ”synchrolift”, cu o capacitate de andocare lansare nave de 3.000 de tone. Acest ”synchrolift” domină un bazin perfect protejat care comunică cu Dunărea. Platforma Șantierul Naval din Giurgiu dispune de cheiuri liniare pentru echiparea navelor de aproximativ 250 de metri.

Șantierul din Giurgiu respectă standardele europene de management al calității și de mediu, ATG este certificată ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.

Despre ATG

Situat în Zona Liberă Giurgiu, pe malul românesc al Dunării, vis-a-vis de Republica Bulgaria, Șantierul Naval Giurgiu are o vechime de peste 100 de ani.

Preluată în 2002 de un antreprenor român, Teodor Ghe. APOSTOL, care l-a redenumit „Șantierul Naval ATG Giurgiu”, acesta l-a dezvoltat prin întărirea echipei de management, investind masiv în echipamente și infrastructură, ceea ce îl face un șantier naval de referință în România.

Despre PIRIOU

Înființată în 1965 și specializată în construcții navale, reparații navale, inginerie navală și servicii, PIRIOU construiește nave de dimensiuni medii de până la aproximativ 120 m, nave cu valoare adăugată, datorită ingineriei integrate eficient, cu suportul birourilor sale din Europa, Africa și Asia. Cu peste 500 de nave construite și livrate în întreaga lume, PIRIOU oferă soluții, precum și o gamă completă de nave standard și personalizate pentru satisfacerea nevoilor armatorilor internaționali, publici și privați, civili și militari.

www.piriou.com