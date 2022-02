Un alt grup de hackeri activiști din Belarus, care se opune regimului rus, numit Partizanii Cibernetici din Belarus, a declarat că a creat un „grup tactic al Belarusului” pentru a lucra cu hackeri voluntari cu scopul de a ajuta armata Ucrainei să lupte în domeniul cibernetic. „Facem apel la toată lumea să împărtășească aceste informații și să ne contacteze dacă există voluntari care doresc să ni se alăture grupului nostru”, a spus purtătorul de cuvânt al grupului pe Twitter. Ei au amenințat că vor da publicității mizerii din viața și activitatea lui Vladimir Putin. „Grupul de hackeri Anonymous a reusit să spargă și să divulge baza de date a site-ului web al Ministerului rus al Apararii | mil[.]ru |”, a anuntat Anonymous. Anonymous a postat, de asemenea, capturi de ecran ale datelor descarcate si a furnizat un link prin care utilizatorii le pot accesa. Ei au postat online mii de documente secrete ruse care conțin datele personale ale unor angajați de la vârful instituției și alte date secrete. Anonymous a mai penetrat serverele companiei Gazprom și ale televiziunii ruse de propagandă RT (The Guardian) Partizanii cibernetici din Belarus au susținut în ianuarie că au criptat părți ale organizației Căilor Ferate din Belarus în efortul de a încetini desfășurarea trupelor rusești în țară, pe măsură ce tensiunile în jurul Ucrainei creșteau. Mai devreme, grupul a anunțat că a spart site-ul Ministerului de Interne de la Minsk. Regimul din Belarus are relații strânse cu guvernul Rusiei și l-a ajutat pe Vladimir Putin să pregătească invazia din Ucraina. Nu este clar dacă hackerii activiști proucraineni au reușit să perturbe infrastructura și comunicațiile rusești până acum. La rândul lui, Centrul Național de Coordonare și Răspuns în fața Incidentelor Informatice al Rusiei a avertizat cu privire la atacurile cibernetice comise împotriva infrastructurii ruse, a informat vineri presa rusă. Agenția a spus că amenințarea cibernetică s-a ridicat până la nivelul „critic”. Mai multe site-uri ale guvernului rus au fost inaccesibile pentru o parte a zilei de joi, inclusiv site-ul Ministerului Apărării, al Kremlinului și cel al Dumei parlamentare, precum și site-ul băncii de stat Sberbank, cea mai mare bancă a țării. Cercetătorii au spus că au observat atacuri de tip DDoS („distributed denial-of-service”), nume care se traduce prin „blocarea distribuită a serviciului”, asupra site-urilor guvernului rus și asupra băncilor. Un atac DDoS folosește rețele mari de computere, cunoscute sub numele de „botnets”, sau „rețele de roboți”, pentru a crea o avalanșă de trafic virtual care copleșește site-ul țintă, forțându-l să se oprească temporar. Site-urile guvernului ucrainean au fost lovite de atacuri similare de două ori în ultimele două săptămâni, iar unele din atacuri au fost puse la cale de serviciul de informații militare al Rusiei, GRU, potrivit serviciilor de securitate occidentale. Anul trecut, Moscova a incetinit viteza Twitter, ca măsură punitivă. (Jurnal)