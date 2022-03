Am făcut o vizită lui Adrian Răcaru, directorul Giurgiu Servicii Publice, în dorința de a afla pentru dumneavoastră, cititorii noștri, cum se pregătește municipalitatea giurgiuveană pentru sosirea primăverii și de ce nu, a verii… Adrian Răcaru care spunea că societatea pe care o conduce se pregătește intens pentru dezinsecția de primăvară, dar și pentru cea de vară. „Lumea nu se gândește că lucrurile trebuie pregătite din timp. În acest sens, am făcut licitație pentru a achiziționa serviciul unui avion utilitar, urmând ca în cursul săptămânii viitoare să încheiem și contractul cu avionul utilitar de prestare servicii. Am achiziționat și substanțele biocide care să ne asigure continuitatea contractului pe întreaga perioadă a verii, mai ales că ne așteptăm la o scumpire a prețurilor pe acest segment de piață. Trebuie să pregătim și utilajele pentru dezinsecție, căci și acestea trebuie să treacă printr-un control. Ele au nevoie de curățare, recalibrare sau de înlocuire a unor anumite componente ce au un grad de uzură mai mare. Vreau să mai trimit la cursuri 1-2 băieți de DDT pentru că această perioadă este plină până la finele lunii septembrie și este necesar de personal calificat pentru acest gen de acțiuni. Se impune dezinfectarea subsolurilor inundate ale blocurilor, căci acestea sunt ca un fel de incubatoare de țânțari, iar în acest sens, Giurgiu Servicii Publice, compartiment DDD va desfășura o acțiune de prevenire a infestării și de combatere a insectelor dăunătoare în unele cartiere aflate pe raza municipiului Giurgiu”.

Astfel, în acest an, activitățile specifice acestui anotimp vor demara prin dezinsecția cu larvicid a subsolurilor inundate. (Ana Magheru)