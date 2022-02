Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, și-a prezentat, recent, viziunea asupra fiscalității în România: „În zona în care există o…, să nu-i spun opulență, dar o preocupare prea intensă pentru a acumula proprietăți, aș vedea o taxare.”

O asemenea introducere de esență bolșevică a dus și la idei concrete de modificare a Codului Fiscal pe care le-a expus: taxarea suplimentară a locuințelor, a mașinilor, a bacșișului, a zahărului sau introducerea impozitului progresiv.

Eu așteptam ca ministrul Finanțelor sa aibă ca prioritate măsurile fiscale care ar fi binevenite pentru plata facturilor. Un exemplu ar fi reducerea TVA la energie, model aplicat, deja, de țări precum Belgia, Cehia sau Polonia.

În schimb, ministrul Finanțelor are o altă prioritate: să îi penalizeze pe oamenii care muncesc în plus, obțin venituri în mod corect și plătesc impozite. Acești oameni trebuie încurajați, nu penalizați. Acumularea de bunuri PE CĂI LEGALE are ca efect dezvoltarea economică a societății.

Regimul comunist a lovit în proprietate iar efectele au fost devastatoare, atât în plan economic, cât și în ceea ce privește reducerea libertății individuale.

După 1989, Ion Iliescu a caracterizat proprietatea privată drept „un moft” și se pare că tipul ăsta de gândire a supraviețuit în PSD. Oricum, ce nu înțeleg cei de la PSD este că nu doar „bogații” au două case, ci și mulți oameni obișnuiți. De multe ori, aceștia închiriază o casă și își fac un credit pentru a doua casă. Sau mulți oameni au câte o casă în zone rurale moștenite și un apartament, și asta înseamnă „acumulare de proprietate”?!

Statul român nu a dovedit până astăzi că este cel mai bun administrator în redistribuirea veniturilor și stoparea risipei, deci nicio creștere a taxelor pentru nicio categorie nu se justifică. Statul român trebuie să îmbunătățească colectarea, să stopeze frauda și, mai ales, să cheltuiască și să redistribuie eficient resursele, în special prin stoparea risipei.

(Gabriela Horga – Deputat PNL de Giurgiu)