Deputatul liberal, Gabriela Horga, a participat marți, 28 iunie, la ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului dedicată aniversării a 25 de ani de la Lansarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii.

„Am făcut parte din delegația Camerei Deputaților care a fost în SUA, în perioada 6-14 iunie. În acest timp am avut zeci de întâlniri cu membri ai Congresului SUA, ai Senatului, Departamentului de Stat al SUA. De asemenea, ne-am întâlnit cu reprezentanții unor instituții care influențează modul în care se pregătesc politicile SUA, cu US Chamber of Commerce și reprezentanții unor companii sau organizații ale oamenilor de afaceri din SUA.

Principalele subiecte susținute în cadrul întâlnirilor au fost:

– întărirea prezenței aliate în România pe flancul estic al NATO în contextul războiului cu Ucraina, inclusiv prin creșterea numărului de militari americani staționați în România.

– soluții legislative ce au ca scop facilitarea includerii României în programul Visa Waiver.

– creșterea nivelului investițiilor americane în România, dar și încurajarea companiilor românești care vor să investească în SUA.

– importanța parteneriatul cu SUA pentru a asigura securitatea energetică a României și poziția strategică a României privind securitatea energetică a Uniunii Europene.