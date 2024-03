Fragmente din stenogramele vameșilor ridicați de DNA pentru luare de mită, în care apar referiri și la Frontiera Giurgiu

Stenogramele discuțiilor dintre un șef de birou și un afacerist turc interesat să dea mită pentru vameșii dispuși să treacă cu vederea încărcătura fără acte în regulă pentru zeci de camioane scot la iveală detalii interesante despre modul în care acționa rețeaua. Așa de exemplu, șeful de birou îi denumește „jigodii” pe angajații corecți care nu se dedau la acte de corupție în timpul controalelor. Cei mânjiți sunt în schimb trecuți la categoria „oameni buni” Care sunt faptele cercetate de DNA În dosarul de mare corupție ajuns la Curtea de Apel București, se arată că șeful Biroului vamal Ploiești a cerut și a și primit de la un cetățean turc câte 4.000 de dolari pentru fiecare tir din cele 25 de tiruri cu gaz freon introduse în România, în perioada 2019 – 2020. Turcul a plătit fără să clipească, pentru că nu deținea autorizațiile de mediu necesare pentru transportul și comercializarea unor astfel de produse. Persoana care era intermediar între funcționar și afacerist era Răzvan Cosmin Stamatescu – funcționar vamal în cadrul Ministerului Finanțelor, în prezent șef birou în cadrul Autorităţii Vamale Române. Acesta ar fi avut și el partea lui, adică câte 1.000 de dolari pentru fiecare din cele 25 tiruri cu gaz freon introduse în România în perioada 2019-2020. În anul 2021, cum Stamatescu – funcționar vamal în cadrul Ministerului Finanțelor – știa că turcul intenționa să aducă în România mărfuri contrafăcute (obiecte de îmbrăcăminte și parfumuri), a facilitat și participat la o întâlnire în Vama Giurgiu între cetățeanul turc, numitul DEMI (identificat ca fiind Gheorghe Demetrius, lucrător vamal) și ,,fratele său” (un apelativ), care s–au arătat dispuși să faciliteze trecerea frontierei cu produse contrafăcute. Mai mult de atât, au dat și indicații cum ar putea marfa să tranziteze vama (prin acoperirea cu cereale sau nisip), în schimbul a 10.000 euro pentru fiecare tir care trecea prin punctul de frontieră Giurgiu. Înțelegerea nu s-a concretizat, însă, deoarece cetățeanul turc nu a găsit mijloace de transport cu care să aducă marfa contrafăcută din Turcia. Discuțiile au fost reluate în vara anului 2023 cu Stamatescu, care s-a arătat interesat să intermedieze afacerea, adică să-l ajute pe turc să aducă mărfuri contrafăcute. Operațiunea urma să aibă loc după indicațiile lucrătorului vamal Gheorghe Demetrius și ale poliţistului de frontieră. Cei doi urmau să dea și un răspuns în acest sens. Vameșii, în vizorul DNA Pe fir a intrat și DNA, însă, care i-a pus sub ascultare pe protagoniștii „afacerilor judiciare” vizate și astfel a aflat și modul în care urmau să fie introduse camioanele cu marfă în România. Agentul și funcționarul vamal au fost interceptați în biroul afaceristului turc, unde se puneau la cale detaliile tehnice ale acțiunilor viitoare. Și este doar una dintre schemele după care lucrează vameșii din România. Iată cum se derulau discuțiile, conform stenogramelor de la dosar: „STAMATESCU RĂZVAN-COSMIN: Să moară mă-sa, ne-a încurcat ăla, Demi ăla, e un nesimțit. Că tot mi-a zis, de astă vară, știi, “hai că da, stai că să vină ăla, stai că nu e moșu’, că nu e baba, că nu e dracu’ să-l ia” și dup-aia am aflat, așa că face el, adică are el pe cineva și nu mai vrea teoretic să se bage, știi? Cetățean turc: Aha, aha STAMATESCU RĂZVAN-COSMIN: Dar nu spune, știi? “stai că săptămâna viitoare, stai că a intrat… a fost în concediu”, că a fost în august acolo în concediu… Cetățean turc: …(neinteligibil)… bagi cu altcineva STAMATESCU RĂZVAN-COSMIN: Cred că da, da, așa mi-a zis …(neinteligibil)… el nu-mi zice. Cetățean turc: Da STAMATESCU RĂZVAN-COSMIN: Și-atuncea am vorbit și io cu altcineva…e un bun prieten, e coleg, e prins în asta cu…e la noi la Vamă… Cetățean turc: Aha, aha STAMATESCU RĂZVAN-COSMIN: Tot la București Cetățean turc: În centrală? STAMATESCU RĂZVAN-COSMIN: Da! Cetățean turc: În centrală. STAMATESCU RĂZVAN-COSMIN: Și a zis că poate, dar rămânem pe poziția aia, că de-aia… și a zis că vine și el, venim într-o zi și… venim aici la tine să mai vorbim o dată. Mi-a promis că miercuri venim la tine. Cetățean turc: Haida că trece timpul, acuma vine revelionul. (…) STAMATESCU RĂZVAN-COSMIN: Io vin miercuri cu Marius încoace și mai… Cetățean turc: Cine, Marius? STAMATESCU RĂZVAN-COSMIN: Marius, așa-l cheamă, da. Cetățean turc: Aha STAMATESCU RĂZVAN-COSMIN: Și el, tot printr-un cumnat, pân dracu’ să-l ia, pân alea… și a zis că încearcă la Giurgiu. Încearcă acuma, repede, așa i-am zis, “bă nene numai că…” Cetățean turc: Șefu’ ăla, ăl mare…cum îl cheamă …(suprapus)… STAMATESCU RĂZVAN-COSMIN: A schimbat și șefu’, a schimbat și șefu’ la Frontieră. Cetățean turc: La tine, la tine, aicea, cum îl cheamă? STAMATESCU RĂZVAN-COSMIN: Paul! Cetățean turc: Paul, Paul … nu poa’ să ajute ăla? STAMATESCU RĂZVAN-COSMIN: Lasă, da, că pân Marius, pân ălea, e mai bine așa că știe și …(neinteligibil)… Cetățean turc: Da, da, aha… STAMATESCU RĂZVAN-COSMIN: Adică în sensu’, nu neapărat, nu-l interesează pe el amănunte și alea, da’ e un om, e de oameni buni …(suprapus)… Cetățean turc: Băi omule, oricum mănâncă toată lumea felia aia de tort, aia nu pot să ia tot cașcavalu’. STAMATESCU RĂZVAN-COSMIN: „Normal…nu, asta zic, e partea bună, oamenii buni, știi, nu jigodii d-ăștia”, au mai discutat agentul vamal cu afaceristul turc. Șefii Direcției Regionale Vamale București (DRVB) și subalternii lor au fost recent arestați preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de mare corupție. Vameșii sunt acuzați de fapte de luare de mită sau favorizarea făptuitorului. Sursa: Puterea – Victor Scarlat