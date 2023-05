 Fotbaliștii de la Dunărea Giurgiu, victorie la scor în deplasare! Alin Florescu a reușit o triplă.! Vedea – Dunărea Giurgiu 0-7 (0-2)

În etapa a 19-a a Ligii a IV-a, la fotbal, seria Sud, Dunărea Giurgiu a realizat o victorie la scor în deplasare, 7-0 (2-0),cu Viitorul Vedea. Partida a avut sens unic şi s-a încheiat cu victoria clară a „municipalilor”, golurile învingătorilor fiind înscrise de Florescu minutele 4,63,82, Mitrea min, 31, Bălțat min.68 și 90+2, Nemțescu min, 90. Scorul putea fii mai mare dacă Țangulea și Ioniță nu ratau cele două penalty-uri acordate de arbitru… „Am controlat meciul, am reuşit să înscriem. O victorie meritată, concludentă. Arătăm bine. Acesta este adevărul. O victorie fără niciun fel de dubiu. Dar cred că victoria nu poate să o conteste nimeni. Nu e uşor pe un teren denivelat pentru că nu suntem obişnuiţi. Dar am controlat meciul, am avut calitate, am înscris repede. A fost un rezultat bun şi meritat”, ne-a spus, la finalul meciului, Ionuț Ciurilă, organizator de competiții, la Clubul Dunărea Giurgiu. Etapa viitoare programează pe stadionul Astra din Giurgiu, derby-ul seriei Sud, dintre Dunărea Giurgiu și Victoria Adunații Copăceni. Dunărea Giurgiu :Vasilescu, Arpetin, Mitrea,T.Constantin,G.Gheorghe, Ioniță, Mizdrescu,Țangulea, Bălțat, Dacianu, Florescu. Au mai jucat : Pasăre, M.Constantinescu,Pitulice,Lungu, Nemțescu. Antrenor: Andrei Nemțescu. (Costel Spînu)