FOTBAL. Liga a V-a / Rezultatele etapei a 11-a

La sfârșitul săptămânii s-au disputat partidele contând pentru etapa a XI-a din sezonul regulat al Ligii 5 de fotbal,din județul Giurgiu,și sa încheiat cu următoarele rezultate: Rezultatele etapei a XI-a, seria Sud: Amicii Giurgiu – AS Săbărelul Ciocoveni 2-1 Viitorul Hulubești – CS Mihai Bravu 3-1 Viitorul Băneasa – Litoral Gostinu 7-0 Gloria Schitu – Unirea Slobozia 2-7 Fortuna Herești – Unirea Pietrișu 3-3 Olimpia Malu – Unirea Frătești 1-2 Agro Vlad Tepeș – AS Scărișoara 3-3 PRO Gostinul – AS Greaca 1-3 Rezultatele etapei a XI-a, seria Nord: