FOTBAL. Liga a IV-a, seria Sud / Etapa 16 : ”Dunărea Giurgiu” – ”Energia Remuș” 4-0 (2-0) 

După un start de sezon foarte bun, ”Dunărea Giurgiu” a învins sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a 16-a a Ligii a IV-a, seria Sud, pe Energia Remuș, cu 4-0 (2-0) .

Pentru giurgiuveni au marcat: Constantin min. 31, Matache in. 34, Ţangulea min. 52, Mizdrescu min. 82.

Dunărea Giurgiu a jucat precis, economic, fără consum inutil de energie.

Aceiaşi în teren, aceiaşi ca nume şi ca exprimare, nesofisticaţi, precişi, fără fiţe. Remușul a arătat la fel ca în meciurile pierdute de până acum, fără nerv și fără orizont., vulnerabilă în apărare, dar mai ales ineficientă în atac. Cu alte cuvinte în ceea ce o privește, deocamdată nu s-a schimbat nimic!