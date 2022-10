Fotbal, Liga a IV-a, seria Sud. Dunărea s-a revărsat peste Remuș, scor 3-0

„Am avut o evoluție bună pe tot parcursul meciului, nu cred că am dat prea multe șanse adversarului. Meciul a fost greu, dar victoria este cu atât mai prețioasă. Per ansamblu, eu zic că am fost mai buni. Consider că am jucat spectaculos, toți jucătorii noștri au făcut un joc foarte bun. Important că am luat trei puncte importante în economia clasamentului” a declarat prof. Mirel Marin, director și manager al Dunărea Giurgiu.