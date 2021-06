Finala Ligii a VI-a la fotbal, pentru desemnarea campioanei Județului Giurgiu ediția 2020-2021 se va juca duminică, 20 iunie, de la ora 12:00, la Giurgiu. În finala campionatului Ligii a VI-a se întînlesc: Victoria Adunații Copăceni și Maxima Hobaia ( foto), echipele care domină competiția din județul Giurgiu, două echipe de același nivel, două echipe cu antrenori foarte buni. Victoria Adunații Copăceni și Maxima Hobaia, vor fi din nou față în față în acest week-end, la Stadionul„Dunărea” din Giurgiu.Antrenorii din Adunații Copăceni,Costel Grigore și Ion Văduva vin pe malul Dunării, cu tot lotul valid. De partea cealaltă Petrișor Păunescu, nu va putea conta pe Daniel Preda, eliminat în finala Cupei României. După succesul din meciul din finala Cupei Romîniei, Fotbaliștii din Hobaia sunt foarte optimiști. „Ne așteaptă însă un meci greu în care se poate întâmpla orice. Mă bucur că toți jucătorii sunt conectați la meci. Suntem singura echipă din ultimii 30 de ani care am jucat în nouă zile, trei meciuri, cu cel de duminică, cred că e prea mult pentru o echipă de județ. Nu ne plângem…Vom intra pe teren să câștigăm meciul, campionatul, pentru a face eventul”, a declarat Petrișor Păunescu, antrenor Hobaia . ” Va fi un meci greu cu o echipă foarte bună cu jucători buni cu experiență. Urmează o partidă foarte grea, cu Hobaia, dar am încredere în băieții pe care îi pregătesc, iar titlul de campioană județeană șă mergă la Adunați. Ar fi frumos. Este un vis să câştigăm campionatul şi ne pregătim pentru asta, dar depinde şi de noi dacă vom reuşi să câştigăm meciul. „, a declarat, la rândul său Costel Grigore, antrenor Adunații Copceni.

(Costel Spînu

Costel Nicolae – foto)