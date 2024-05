FOTBAL. „Dunărea Giurgiu” a încheiat sezonul 2023-2024 al Ligii a III-a, pe locul 4!

SCM Dunărea 2020 Giurgiu a încheiat primul sezon al Ligii a III-a la Fotbal, într-un mod în care, probabil, nu mulți îl anticipau la începutul sezonului.

Fără discuție, giurgiuvenii au avut un sezon bun, ba chiar am spune că au fost o revelație, având în vedere statutul lor de echipă nou promovată și mai ales dacă punem în balanță buget mic de care s-au bucurat.

CSM Dunărea 2020 Giurgiu a încheiat Campionatul pe locul 4, după sezonul regulat și calificarea în play-off 2023-2024, fiind cea mai bună clasare a unei echipe din județul Giurgiu (reprezentantă a Județului Giurgiu), de la înfințarea AJF-ului Giurgiu, în competițiile de fotbal organizate de Federatia Română de Fotbal.

După primele 18 etape, băietii noștri au avut un bilanț pozitiv: locul 4 în clasamentul Ligii a III-a Seria a IV-a, cu 9 victorii, două meciuri terminate la egalitate și 7 înfrangeri, acumulând un golaveraj pozitiv: 30-29 și 29 de puncte acumulate.

În play-off, componenții echipei de la malul Dunării au terminat pe locul 4 cu 37 de puncte…

4. SCM Dunărea 2020 Giurgiu ……………………….. 9 2 2 5 15-23 -8 37

„În primul rând, vreau să felicit echipa şi staff-ul tehnic pentru rezultatele obținute. Vreau să le mulţumesc celor care nea ajutat şi suporterilor care au fost alături de noi şi îi aştept într-un număr şi mai mare de la meci la meci,în noul sezon. Obiectivul a fost menținerea în Liga 3,dar nem depășit condiția și am jucat play-off-ul. Suntem o echipă nou promovată, cel mai greu an este primul an după promovare. Am făcut un sezon bun și la finalul sezonului regulata am ocupat locul 4,loc ce nea permis să jucăm în play-off. Când ajungi în play-off, asta îți asigură realizarea obiectivului și este mare performanță.Tragand linie la final, a fost un sezon fotbalistic bun. La inceputul sezonului, nimeni nu credea ca vom juca play-off-ul,si fara emotii la retrogradare.”, a declarat prof. Mirel Eugen Marin, director și manager al echipei giurgivene. Giurgiuvenii au intrat în vacanţă, una bine meritată, după care vor relua antrenamentele în vederea unui nou sezon. Un lucru este sigur, Giurgiu şi-a recăpătat dragostea pentru fotbal după ani şi ani în care echipa a stat o perioadă prin Liga a IV-a… Acum toată lumea poate respira fotbal la malul Dunării… Iată cui trebuie să mulțumim pentru acest rezultat: Director și manager – Prof. Mirel Eugen Marin; Delegat echipă – Ionuț Ciurilă; Staff tehnic: Antrenor principal – Andrei Nemțescu; Antrenor secund – Răducu Octavian Ștefan; Preparatori fizic – prof. Cosmin Dobrescu. ⚽ Lotul echipei Dunărea Giurgiu (care a fost în retur la dispoziția antrenorului Andrei Nemțescu): Octavian Stanciu, Luca Urucu, Darian Vasilescu, Andrei Mitrea, Andrei Grigore, David Anghel, Denis Pascu, Cătălin Bălțat, Mihai Coșeru, Mihai Constantinescu, Ionuț Pitulice, Raffaele Stroe, Sorin Mănăilă, Robert Rubică, Maxim Apertin, Eugen Lixandru, Mario Văduva, Mihai Sima, Adrian Bălăceanu,Vlad Șerbănescu,Tony Constantin, Marius Costache, Alin Florescu, Marinel Blaga.

(Costel Spînu)