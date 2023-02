Fostul șef al Serviciului Circulație din cadrul Inspectoratului județean de Poliție Giurgiu, trimis în judecată de către DNA!

Marin Popescu, fostul șef al Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu, a fost trimis în judecată de către DNA, fiind judecat în dosarul nr. 36799/3/2022. Obiectul dosarului: infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000) art. 52 al. 3 Cp., rap. art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 297 al. l Cp.; art. 323 Cp.; art. 322 al. 1 Cp. În dosar sunt trei părti: doi inculpați, POPESCU MARIN si ŞTEFAN MIHAI și INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEANĂ GIURGIU, ce s-a constituit parte civilă. Tribunalul București a fixat primul termen al procesului pentru data de 7 martie, în care procurorii Direcției Naționale Anticorupție l-au trimis în judecată pe fostul șef al Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu Şedinţe 07.03.2023

Ora estimata: 08:30

Complet: Complet Specializat Corupţie 31 Asta după ce, în procedura de Cameră Preliminară, aceeași instanță a decis următoarele: ”În baza art. 346 alin. 1 Cod pr.pen., constată competenţa materială şi teritorială a Tribunalului Bucureşti şi legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul întocmit la data de 20.12.2022 în dosarul de urmărire penală nr. 477/P/2020 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de Combatere a Infracţiunilor Asimilate Infracţiunilor de Corupţie privind pe inculpații: POPESCU MARIN, date, trimis în judecată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „participație improprie la infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit”, faptă prev. de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. art. 132 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 297 alin. l Cod penal şi „uz de fals”, faptă prev. de art. 323 Cod penal, ambele cu aplicarea prev. de art. 38 alin. 1 din Codul penal; > ȘTEFAN MIHAI, date, trimis în judecată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, faptă prev. de art. 322 alin. 1 Cod penal şi „complicitate la participație improprie la infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit”, faptă prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap la art. 52 alin. 3 din Codul penal rap. art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. l Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal; precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 36799/3/2022 al Tribunalului Bucureşti, privind pe inculpații POPESCU MARIN şi ȘTEFAN MIHAI, urmând ca termenul de judecată şi măsurile procesuale care se impun să fie dispuse după rămânerea definitivă a prezentei încheieri”. Astfel, Tribunalul București a apreciat că: ”Din punctul de vedere al competenţei organelor de urmărire penală, judecătorul de cameră preliminară apreciază că în mod corect s-a instrumentat cauza de către Direcţia Naţională Anticorupţie în privinţa inculpaţilor, raportat la prevederile art. 13 alin. 1 lit. b) din O.U.G. nr. 43/2002: „Sunt de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, săvârşite în una dintre următoarele condiţii: indiferent de valoarea pagubei materiale ori de valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracţiunii de corupţie, sunt comise de către: (…) ofiţeri de poliţie”, raportat la împrejurarea că inculpatul ####### #####, la data prezumtivelor infracțiuni (luna noiembrie 2019), ocupa funcția de șef al Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului #######, în calitate de ofiţer”. Astfel, conform DNA, Marin Popescu, în noiembrie 2019, i-a determinat pe funcționarii din cadrul IPJ Giurgiu să aprobe și să dispună decontarea către acesta, din bugetul IPJ, a unor servicii de cazare fictive la un hotel din Predeal. DNA a stabilit că funcționarii IPJ Giurgiu au decontat fără vină aceste servicii, întrucât aceștia nu aveau cunoștință că factura folosită de fostul șef al Serviciului Rutier de la IPJ era una falsă. Partenerul de dosar al lui Marin Popescu, Mihai Ștefan a fost trimis în judecată pentru că în calitate de administrator al unei societăți comerciale care funcționa ca o agenție de turism, în luna noiembrie 2019, ”a falsificat cu prilejul întocmirii factura și chitanța nr. 00667 – prin consemnarea unor împrejurări neconforme adevărului (faptul că la data de 11.11.2019, numitul Popescu Marin ar fi achiziționat servicii turistice – „contravaloare cazare cu pensiune completă ##### #### 4* Predeal, per. 14-17.11.2019”, respectiv că aceeași persoană ar fi achitat la aceeași dată suma de 1470 lei), documente pe care le-a predat ulterior lui Marin Popescu în vederea folosirii la decontarea unor servicii de cazare fictive (acuzaţia de „fals în înscrisuri sub semnătură privată”)”. Sursa: www news online.ro