Nume Calitate parte PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA GIURGIU Contestator Petent DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR GIURGIU Intimat intimat in contestaţia parchetului ———————- Intimat intimat in contestaţia parchetului COPĂCEANU (CIOCHIR) NICOLETA MARIANA Intimat intimat in contestaţia parchetului