Ce poate fi mai bun de vizionat decat un film clasic care aduce pe ecran stralucirea si pasiunea din cazinouri? Cazinourile, salile de jocuri si evident, jocurile de noroc in sine, au jucat un rol important in modelarea multor fatete ale culturii si ale societatii. Jocurile de noroc sunt mereu atragatoare, iar castigurile si povestile legate de aceste jocuri sunt tot mai atractive, in orice colt al lumii.

Jocurile de noroc au reprezentat de-a lungul timpului si o tema excelenta de inspiratie pentru creatorii de filme. Exista numeroase filme si seriale ce amintesc de jocurile de noroc sau prezinta atmosfera din cazinouri. Indiferent daca te atrage atmosfera unui cazino terestru sau esti mai interesat de jocurile online, fara indoiala merita sa afli mai multe despre cateva filme iconice despre jocurile de noroc si cazinouri.

Daca vrei sa iti incerci si tu norocul jucand la cazino, atunci iti poti face un cont Winbet, pe una dintre cele mai apreciate platforme licentiate de gambling din Romania.

De la calatorii biografice captivante ale unor jucatori celebri pana la thrillere care te tin cu sufletul la gura, de la cei mai grozavi jucatori si pana la lumea interlopa din spatele stralucirii si glamului, filmele despre cazinouri sunt mereu binevenite. Iata un top ale celor mai bune filme despre cazinouri din toate timpurile:

10. High Roller – The Stu Ungar Story (2003)

Incep aceasta lista cu un film auto biografic despre jocuri de noroc. Filmul poate nu este la fel de rapid si incitant ca altele, dar cu siguranta este interesant din punct de vedere psihologic, emotionant si devastator.

Actiunea il urmareste pe Stu Ungar, interpretat de Michael Imperioli, un jucator care si-a creat renumele ca fiind singurul jucator de poker care a castigat turneele WSOP Main Event. Filmul in regia lui A.W. Vidmer urmareste viata lui Stu de la inceput pana la sfarsit, de la maxime incredibile pana la cele mai catastrofice esecuri. Stu Ungar este un personaj care atrage atentia prin ascensiunea sa fulminanta si caderea la fel de spectaculoasa.

9. Croupier (1998)

Regizat de Mike Hodges, filmul Crupier este unul dintre putinele filme despre jocuri de noroc aparute in Marea Britanie care a reusit sa ajunga la statutul de film clasic. Filmul este despre Jack Manfred, interpretat de Clive Owner, un scriitor care se lupta sa supravietuiasca in Londra. Jack isi ia o slujba la cazino ca si crupier pentru a castiga niste bani si este in curand consumat de stilul de viata prea complicat al jocurilor de noroc.

El se trezeste implicat in afaceri ilegale cu un jucator de noroc, iar in curand viata profesionala si personala incep sa se destrame. Filmul este ingenios construit si ne arata si alte fatete ale cazinourilor, care nu au doar stralucire si bani, ci pot influenta decisiv destinele protagonistilor.

8. Rain Man (1988)

Nicio lista cu aceste filme nu ar fi completa fara a mentiona Rain Man. Regizat de Barry Levinson, Rain Man este unul dintre cele mai renumite filme despre Vegas din toate timpurile. Tom Cruise interpreteaza un personaj egoist si rece, numit Charlie Babbit, iar fratele sau mai mare este interpretat de Dustin Hoffman. Acesta are autism, dar si capacitati intelectuale desebite, pe care Babbit le foloseste pentru a-l pune sa numere cartile in cazinourile din Las Vegas, la mesele de Blackjack.

Rain Man este un film iconic care se concentreaza pe semnificatia familiei in viata personajelor, rolul dexteritatii mentale si a influentei unui geniu matematic asupra jocurilor de noroc, cee ce poate conduce la activitati ilegale, chiar si pentru lumea cazinourilor din Las Vegas.

7. The Gambler (1980)

Karel Reisz a fost regizorul unuia dintre cele mai bune filme de la sfarsitul anilor 90 despre dependenta de jocuri de noroc si despre cum reactioneaza oamenii atunci cand se confrunta cu mize mari. Personajul principal este Axel Freed, interpretat de James Caan, a carui viata ca profesor de engleza pare linistita si implinita in aparenta.

Cu toate acestea, Axel are probleme profunde legate de minciuna si o dependenta imensa de jocuri de noroc, dar si datorii in crestere. El fura bani de la mama lui si o duce pe sotia sa, Billie, la Vegas, pentru a incerca sa dea lovitura. Filmul este o poveste captivanta despre dependenta si problemele societatii moderne cu care multi se confrunta.

6. Rounders (1998)

Daca pokerul este jocul tau preferat, atunci sigur ai vazut filmul Rounders si daca nu, iti sugerez cu caldura sa o faci. Regizat de John Dahl, acesta este unul dintre cele mai emblematice filme despre poker de pana acum. Mike McDermott este personajul principal, interpretat de Matt Damon – un student la drept, care are un talent deosebit la jocuri.

El renunta la jocurile de noroc dupa ce si-a pierdut toti banii in fata lui Teddy (John Malkovich), cu toate acestea, prietenul sau din copilarie este eliberat din inchisoare si totul se schimba. Trebuie sa se apuce din nou de jocuri de noroc pentru a-si ajuta prietenul sa plateasca datoriile pe care le are la niste personaje nepotrivite.

5. 21 (2008)

Acesta este un alt tip de film interesant, care se bazeaza pe tentatia jocurilor de noroc. Regizat de Robert Luketic, filmul se concentreaza in jurul personajului lui Ben Campbell (Jim Sturgess), un student care are nevoie disperata de o bursa pentru a-si finanta studiile si pentru a deveni doctor.

Profesorul sau de matematica (Kevin Spacey) ii sesizeaza nevoia de bani, dar si capacitatea aparte de a calcula si il invita sa se alature unui club secret cu oameni talentati. Grupul se indreapta spre Las Vegas. Cu toate acestea, lacomia si dependenta de bani incep sa afecteze grupul si in curand se trezesc in situatii mai dificile, care includ tradare si alte probleme.

4. Ocean’s Eleven (2001)

Desi nu este neaparat un film despre jocuri de noroc, Ocean’s Eleven este unul dintre cele mai emblematice filme despre furturi facute vreodata. Personajul principal al filmului este Danny Ocean (remarcabilul George Clooney), care reuneste o banda de indivizi talentati pentru a participa la cel mai mare jaf al cazinourilor din toate timpurile. Tintele planificate sunt cele mai mari cazinouri din Las Vegas, iar filmul cu siguranta te va tine cu sufletul la gura.

3. The Hangover (2009)

Regizat de Todd Phillips, The Hangover a devenit rapid un film de succes pe ecranele din intreaga lume. Bradley Cooper il interpreteaza pe Phil, iar filmul este centrat pe vechea zicala „Ce se intampla in Vegas, ramane in Vegas”.

Grupul de prieteni pleaca la Vegas pentru petrecerea burlacilor a prietenului lor Doug, unde se trezesc fara amintiri, un tigru in baie si Doug disparut. Au doar cateva ore pentru a pune cap la cap evenimentele din noaptea precedenta si pentru a-l duce pe Doug la nunta lui. Acesta este un film de comedie si razand in hohote, vei afla cat de nebun poate deveni Las Vegas.

2. Casino (1995)

Acest film clasic in regia lui Martin Scorsese este unul dintre cele mai faimoase filme despre jocuri de noroc din toate timpurile. Prezinta cele doua fete ale monedei in versiunea Las Vegasului: bogatia, faima si farmecul care contrasteaza cu relatiile adesea crude si salbatice care au loc in culise. Robert De Niro interpreteaza personajul principal, cu conexiuni mafiote.

Stilul sau de viata aparent normal este spulberat de intoarcerea unui prieten, care acum este un pivot al mafiei. Inselaciunea, puterea, lacomia, banii si crima completeaza acest film de exceptie.

1. Casino Royale (2006)

Martin Campbell a regizat acest remake al filmului original din 1967. Le Chiffre este bancher si confident pentru cei mai periculosi teroristi din lume si participa la un joc de Texas Hold’em in Muntenegru, unde trebuie sa castige bani pentru a-si pastra viata in lumea periculoasa a clientilor pe care ii serveste. James Bond si superba agenta Vesper Lynd trebuie, de asemenea, sa joace la cazino pentru a-l impiedica pe Le Chiffre sa castige si sa plece cu banii.

Bond este nevoit sa joace cel mai bun joc de poker din viata lui pentru a se asigura ca securitatea internationala nu este compromisa. Filmul este compus din cele mai de succes ingrediente ale filmelor cu James Bond: lupta, gadgeturi, bogatie, riscuri mari si jocuri de cuvinte inteligente. Atmosfera de cazino este prezenta pe tot parcursul filmului, oferind o privire asupra acestei lumi speciale a jocurilor de noroc.