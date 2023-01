Europarlamentarul Dan MOTREANU: „Acum 33 de ani, pe 15 ianuarie 1990, Partidul Național Liberal s-a reînregistrat ca partid politic.”

Acum 33 de ani, pe 15 ianuarie 1990, Partidul Național Liberal s-a reînregistrat ca partid politic. În acest fel, PNL a revenit pe scena politică, după ce regimul comunist abolise pluralismul politic și interzisese partidele democratice.

Provocările vremii, deși în condiții istorice diferite, erau comparabile cu cele de la momentul înființării PNL: cum să se asigure o participare cât mai largă la viața și la decizia politică, cum să fie asigurate măsuri de securitate pentru Statul Român, cum să fie urmărit interesul național într-o lume care se globaliza, cum să fie stimulată inițiativa privată, cum să fie creat capitalul autohton sau cum să se dezvolte social și economic mediul rural. Toate aceste deziderate trebuiau subordonate celor patru direcții istorice, fundamentale ale liberalismului românesc: democrație, ordine, naționalism luminat și armonie socială. Cei 33 de ani au însemnat pentru PNL organizare, dezvoltare, fuziuni și divizare sau coaliții. Au însemnat perioade lungi de opoziție, dar si perioade de guvernare.

Guvernările PNL de după 1990 au adus pentru români și schimbări majore în bine, fie că vorbim de apărarea democrației, de scăderea fiscalității prin introducerea cotei unice, de aderarea la Uniunea Europeană sau de măsurile luate pentru stimularea economiei. Am făcut și greșeli și trebuie să fim conștienți că mai avem multe lucruri de făcut pentru a îndeplini așteptările românilor și dezideratele fondatorilor PNL.

În ultimii trei ani, în cea mai dificilă perioada de după cel de-al doilea război mondial, PNL și-a asumat responsabilitatea de a conduce România. În această perioadă, Guvernele liberale au crescut volumul investițiilor în economie, au atras și accesat cele mai multe fonduri europene, dar am luat și măsuri pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile.

Pe lângă buna guvernare, avem datoria să păstrăm România în familia țărilor democratice, promovând NU un naționalism exclusivist, șovin, ci unul – așa cum spunea I.G. Duca – care să urmărească progresul și dezvoltarea cetățenilor. Ne-am obișnuit cu toții cu comparațiile între actualul PNL și partidul Brătienilor. Dacă vorbim despre istoria PNL, trebuie să ne amintim că Brătienii au văzut mereu statele democratice drept aliații naturali ai noștri și pe România ca pe o țară profund integrată în Europa și nu izolată de Europa. De asemenea, dacă vorbim despre reînființarea PNL în 1990, trebuie să ne amintim că am fost primul partid care a militat pentru intrarea României în NATO și Comunitatea Economică Europeană.

În ultimii ani, se desfășoară o propagandă agresivă prin care se încearcă îndepărtarea țării noastre de lumea democratică. De când am aderat la UE, țara noastră nu doar că si-a consolidat democrația, dar a obținut și fonduri europene pentru dezvoltarea țării. Astfel, de la intrarea în UE am primit fonduri în valoare de 79 de miliarde de euro și am plătit contribuții în valoare de 26 de miliarde de euro. O diferență de 53 de miliarde de euro, bani extrem de importanți pentru România . Cu toate acestea, se încearcă de foarte multe ori să se inducă ideea ca tara noastră a avut doar de pierdut odată cu intrarea in UE. Iar exemplele de minciuni despre UE sau NATO sunt numeroase. Contracararea acestor minciuni ține de ADN-ul, istoria și vocația spiritului liberal. Altfel, vorbim degeaba despre liberalii care au murit în închisorile înființate de bolșevici, vorbim degeaba despre viziunea pro-occidentală a liderilor PNL.