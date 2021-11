Consiliul Județean al Elevilor Giurgiu (CJE), unica structură de reprezentare a elevilor din județul nostru, îndeamnă toți elevii, părinții și profesorii să semneze petiția inițiată de reprezentanții acestuia, prin care se solicită predictibilitatea decizională în domeniul educațional.

Petiția redactată are ca slogan: ”Nu mai jucați ping-pong cu Educația!”

Sentimente precum nesiguranța, frica, anxietatea și incertitudinea resimțite pe termen îndelungat sunt principalii factori care ne-au motivat să lansăm petiția, sub forma unui manifest adresat Ministerului Educației și Ministerului Sănătății – autoritățile care, în mod normal, ar trebui să exprime fermitate în decizii, nu să modifice normele de siguranță din școli de pe o zi pe alta – preciza președintele C.J.E Giurgiu, Maria Mihaela Răduț.

Astfel, printre revendicările noastre, enumerăm:

introducerea unui algoritm de calcul care să stea la baza deciziei privind funcționarea școlilor, care să cuprindă factori ca: vaccinarea elevilor, a profesorilor și a părinților, incidența din localitate, supraaglomerarea claselor, posibilitatea testării rapide în școală, infrastructură (măști, dezinfectant, distanțare fizică) etc.;

suspendarea organizării tezelor în semestrul I al acestui an școlar și înlocuirea acestora cu evaluări sumative cu subiect unic pentru toate clasele, astfel încât accentul să se mute de pe notă pe feedback din partea profesorilor;

regândirea procesului de administrare a testelor non-invazive pe bază de salivă, astfel încât acestea să poată fi folosite în spațiul școlar (după consultarea elevilor, părinților și profesorilor);

extinderea testării rapide antigen în școli, în afara programului școlar;

menținerea în format fizic a orelor de practică pentru învățământul profesional, tehnic și vocațional, indiferent de ce scenariul în care funcționează școala;

asumarea publică a faptului că un set de măsuri odată stabilite nu vor mai fi modificate peste noapte.

De ce este important?

Necesitatea acestei forme de manifestare a apărut în urma tergiversărilor ministeriale de lungă durată – la aproape doi ani de la începutul pandemiei, nu avem un set de măsuri clare ce ar asigura predictibilitatea decizională din unitățile de învățământ și suntem martorii unor decizii luate din pix, fără consultare sau bază științifică.

Considerăm că în momentul de față, această petiție este singura modalitate de a ne face vocea auzită și de a aduce schimbări benefice sistemului. Dat fiind faptul că în ultimii doi ani, orele de curs s-au desfășurat în majoritatea timpului în format online, noi, ca elevi nu am asimilat într-un mod optim cunoștințele necesare susținerii tezelor, așa cum nici în debutul pandemiei nu am susținut aceste testări. În ceea ce privește procesul de administrare al testelor non invazive pe baza de salivă, singura soluție ar fi găsirea unei modalități pentru ca acestea să poată fi folosite în spațiul școlar. În plus, o importantă la fel de mare o au și celelalte măsuri propuse de către Consiliul Național al Elevilor prin această petiție, și sperăm ca fiecare elev din România va conștientiza gravitatea problemelor cu care ne confruntăm și cât de important este sa ne dăm silința pentru a le rezolva și pentru a avea un viitor mai bun – a mai declarat președintele Consiliului Județean al Elevilor Giurgiu, Maria Mihaela Răduț.

(Ana Lincă)

Foto: Răduț Mihaela Maria – președinte CJE Giurgiu