Structura anului scolar se va modifica din nou! Anuntul vinede la minstrul Educatiei, Sorin Cîmpeanu care anunță că elevilor li se pregăteste un an școlar cu 3 trimestre si 5 vacante!

Chiar daca este pe modelul deja cunoscut „avem discutii in acest sens cu experti si dupa ce strangem toate parerile vom decide” – declară ministrul Educațâiei. Este clar că dorinta acestuia este sa se treaca de la doua semestre la 3 trimestre.

Decizia se va lua în luna martie, adică peste doar câteva săptămâni.

„Sigura este propunerea Ministerului Educatiei. Am zis ca vom avea un proces de consultare si de dezbatere bazate pe ce astept sa primesc de la experti in stiintele educatiei, cu privire la modalitatile in care putem imbina aceasta forma care se pliaza perfect peste pedagogia moderna, module de invatare de 6-8 saptamani, alternate cu saptamani de repaus, care schimbare de forma trebuie sa fie dublata de o schimbare de fond”, a mai declarat Sorin Cîmpeanu la un post de televiziune.

De ce își doreste ministrul Educației să schimbe (din nou) structura anului școlar? Explicatia a dat-o tot el, în aceeași emisiune TV.

„Este vorba de partea de evaluare. Azi am petrecut aproape toată ziua cu colegii care au competenta in domeniu pentru a vedea ce putem face pentru standardizarea evaluarii. Sunt câteva soluții pe care deja le-am identificat, avem nevoie si de alte soluții care să vină în paralel cu această formă de organizare, care, având 5 vacanțe, din care 3 sunt poziționate foarte clar, este vorba de vacanța sărbătorilor de iarnă, de sărbătorile pascale și de vacanța de vară, intercalate cu o săptămână de vacant în octombrie pentru toți elevii și o săptămână în februarie, pentru toți elevii. Deci, iată, 5 vacanțe.

Cele 3 trimestre ar putea sa cuprinda si „Saptamana altfel” si „Saptamana verde”, in care elevii ies dintre peretii scolii si se dedica unor altfel de activitati. Decizia va fi luata in luna martie si va fi puternic fundamentata”, a mai precizat Sorin Cîmpeanu.

El consideră că din cauza structurii actuale, cu două semestre, au scăzut notele la evaluările naționale și a crescut abandonul scolar. „Am început cu semestre în 1998. Nu știu dacă e coincidență sau nu, dar de atunci, calitatea sistemului de învățământ a scăzut continuu, din păcate. Tot de atunci, am avut o rată de promovare mică la examenele naționale. Tot de atunci a început să crească și abandonul scolar, dar aștept analiza făcută de specialiști”, a fost explicația dată de ministru.

(Jurnal)