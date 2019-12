Adrian Vasilescu, consilier de strategie al guvernatorului Băncii Națională a României (BNR) a declarat, sâmbătă, într-o emisiune la Digi 24, că varianta „raţională” aleasă de BNR este ca aurul României să rămâna la Londra.

„Varianta raţională pe care merge Banca Naţională este ca aurul să rămână la Londra”, a spus Adrian Vasilescu.

Acesta a mai explicat că Ceauşescu a adoptat aceeaşi judecată şi a dus câte 10 tone de aur în capitala britanică, timp de trei ani la rând.

„O prietenă m-a întrebat: Ceauşescu a dus aurul la Londra? Eu am răspuns că da. Cât? A fost o perioadă de trei ani consecutivi când a dus câte 10 tone de aur în fiecare an, pentru că într-un avion încap 10 tone de aur. A dus un avion într-un an, în altul următor a dus încă 10 tone… Ceauşescu a dus aur acolo”, a declarat consilierul guvernatorului BNR.