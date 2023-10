Dunărea Giurgiu a fost învinsă în deplasare de CS Pucioasa cu 1-2 (0-2)

În etapa a VI-a a Ligii a III-a de fotbal, gruparea SCM Dunărea Giurgiu a fost învinsă, vineri, 29 septembrie, în deplasare, de CS Pucioasa, scor 1-2 (0-2). Dunărea a dominat meciul, și-a creat ocazii bune, dar mingea n-a intrat în poarta „Bombonarilor” din Pucioasa. În minutul 87, arbitrul le-a refuzat un penalty giurgiuvenilor. Putem spune că Dumnezeu a fost din Pucoasa.

Golurile gazdelor au fost marcate de Tiberiu Calofir (14), Iulian Zamfir (32), iar pentru giurgiuveni același Alin Florescu (66).

„Am pierdut la Pucioasa, am jucat bine am dominat meciul. Am ratat foarte mult, iar cu trei minute înainte de final, centralul partidei nea refuzat un penalti. Din păcate am pierdut trei puncte pe două greșeli în defensivă. Sperăm ca sâmbătă să ne îndeplinim obiectivul de a câştiga toate cele trei puncte puse în joc. Va fi o partidă destul de grea, aşa cum sunt toate”, a spus după meci profesorul Mirel Eugen Marin.

În campionat, Dunărea Giurgiu va juca pe teren propriu, în compania celor de la CS Blejoi, în timp ce FC Pucioasa se va deplasa la Câmpulung Muscel, pentru duelul cu ARO Muscelul, una dintre echipele din subsolul clasamentului.

Pentru Dunărea Giurgiu au evoluat: Vasilescu, Bălăceanu, Mitrea, Calea, Constantinescu, Blaga, Mizdrescu, Mănăilă, Rubică,Bălțat, Șerbănescu.

Au mai jucat: Florescu, Popescu, Coșeru, Cazaciuc, Anchel. Antrenor: Andrei Nemțescu Liga 3 – seria 4, etapa 6 Rezultate complete, clasament: Rezultate etapa a VI-a: CS Dinamo Bucureşti – Muscelul C-Lung Muscel 2-0 AS FC Pucioasa – Dunărea 2020 Giurgiu 2-1 Tricolorul Breaza – CS Păuleşti 4-2 CSM Flacăra Moreni – SC Popeşti-Leordeni 0-3 CS Blejoi – CSO Plopeni 1-2