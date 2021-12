Luni , 20 decembrie, în sala de ședințe a Consiliului județean Giurgiu, a avut loc o ședință informală a Președintelui CJ, Dumitru Beianu, cu reprezentanții presei locale.

Cum era de așteptat tema centrală a acestei întâniri a constituit-o situația critică existentă, la acest moment, în Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu (DGASPC), ce impune – așa cum de curând am fost informați – măsuri ferme ce vor implica și o serie de disponibilizări în cadrul acestei instituții.

În alegația sa Președintele Beianu menționa că DGASPC este cea mai grea instituție din subordinea Consiliului județean și că cei de acolo au pretenția de a vea același nivel de salarizare cu cei din Consiliul județean, pe care o considera o pretenție justificată.

Dacă ne gândim la persoanele cu dizabilități, adulte, copii, persoane vârstnice, multe din ele fiind persoane netransportabile, este greu de închipuit cât de greu este să ai grijă de persoane cu probleme de sănătate – declara Preledintele CJ Giurgiu.

Dumitru Beianu mai spunea că în acest moment situația Direcției este una extrem de îngrijorătoare, semănând a ”faliment”.

Anul acesta am făcut eforturi ca să nu mai existe nicio lună restanțe la salarii. Am reușit , însă cu costuri . Am găsit înțelegere și cadrul legal la ANAF Giurgiu ca pentru 2 luni să reeșalonăm contribuțiile privind asigurărișe sociale. A fost o sumă care pe cele două luni, cumulat au însemnat 5 milioane de lei, sumă ce va trena bugetul anului 2022. Ea se adaugă unei alte sume, foarte mari, aproximativ 80 de miliarde lei vechi drepturi salariale câștigate în instanță de 42 de persoane – a precizat Dumitru Beianu.

Un arhivar din DGASPC ridică un salariu de 130 milioane de lei , net!

În 2018, CJ Giurgiu a mărit nivelul de salarizare pentru a mulțumi câteva ”persoane apropiate” . Astfel, de la nivelul superior, ultima treaptă în evoluția calității de funcționar public, diferența a fost de 6 milioane de lei, în ciuda faptului că la toate celelalte diferența a fost doar de o mie de lei! , într-un mod nejustificat și pentru un număr foarte mic de angajați. O majorare enormă pentru câțiva consilieri, moment în care la nivelul angajaților din DGASPC s-a produs o nemulțumire vizibilă care a generat un proces în instanță, în urma cărora cei 42 de angajați au câștigat sume foarte mari, între 2 și 3 miliarde lei fiecare, ajungând totodată la niște salarii imense. Așa se face că o doamnă arhivar din Direcție are salariul de 130 de milioane lei, net!

Sunt hotărâri ale instanței…De aceea orice majorare de salarii trebuie gândită și privite efectele pe care le poate produce în spațiul administrației publice. Pentru noi această sumă, pe care trebuie să o plătim de anul viitor, eșalonat, pe cinci ani, va trebui luată în considerare.

5.000 de euro , șpagă, pentru a ocupa un post…!

Între 2017 și 2018 au fost angajați 200 de noi salariați în Direcție… O persoană, la audiențe mi-a spus că a auzit un coleg spunând că i s-a cerut 5.000 de euro pentru a ocupa un post oarecare, promițându-i-se în schimb că pentru acești bani i se garantează că din acest post va ieși la pensie!

Și în cadrul Spitalului județean există un mercurial neoficial al posturilor: 2000 euro un post de infirmier, 4-5.000 de euro un post de asistent medical. Dacă a fost sau nu așa nu mă interesează, căci nu ăsta este rolul meu, însă întorcându-mă la cazul DGASPC mi-e greu să înțeleg de ce s-au angajat 200 de persoane, în condițiile în care numărul de beneficiari de asistență , a fost aproape constant.

Cei aproape 100 de angajați vor fi disponibilizați în mai multe etape . De ce se va ține cont…

Președintele CJ Giurgiu menționa că și președintele sindicatului Columna, ce include și Administrația publică, era de acord că este foarte important ca angajații ce rămân în Direcție să primească salarii conform legislației în vigoare.

El a constatat, ca și noi că există o discrepanță prea mare între numărul de beneficiari și numărul de angajați. Iată de ce, cu tot regretul, suntem obligați să luăm în calcul mai multe etape de disponibilizare în Direcție, de până la 100 de persoane, care constituie un excedent de personal. Am convenit că va fi o procedură simplă ce va ține cont de vechimea în această instituție, de experiență, de activitatea depusă, de eventuale abateri, în acest fel încercând ca la rândul nostru să nu producem nedreptăți de nivelul celor dinaintea noastră, care au angajat nejustificat oameni ce au pus în acest mod în pericol funcționarea întregii instituții, care se ocupă de cei mai nefericiți membri ai comunității.

De aproape un deceniu în Direcție nu s-a mai dat nici măcar o lavabilă

Dumitru Bianu a mai subliniat o dată faptul că în ciuda angajărilor și salariilor uriașe oferite unora, în cadrul Direcției, ultimele investiții la nivelul instituției au avut loc în mandatul 2008-2012, …Când am câștigat 6 proiecte de câte un milion de euro. De atunci nu s-a mai făcut nicio investiție, nu s-au făcut reabilitări, igienizări. Nici măcar nu s-a mai dat o lavabilă pe pereți, demers obligatoriu în Centre cu un aflux mare de persoane. La noi cazarmamentul și cele mai elementare necesități ale beneficiarilor sunt asigurate de ONG-uri. Și astfel Direcția, cel mai mare angajator al Județului s-a transformat dintr-o instituție menită să acorde asistență socială unor persoane defavorizate, într-o instituție care asigură asistență socială angajaților!! Spunem asta, cu tot respectul pe care-l avem pentru acei angajați care pun suflet în îngrijirea persoanelor de aici, unii dintre ei aducând uneori, de acasă lucruri de strictă necesitate .

Din estimările colegilor mei, această disponiblzare nu va fi singura necesară ca să aducă un echilibru între cheltuielile veniturile Direcției – a mai precizat Președintele CJ.

Dumitru Beianu a pus la dispoziția reprezentanților presei locale în cadrul întâlnirii și mape cu o serie de documente ce confirmă situația prezentată cu ocazia acestei întâlniri.

Cu banii cheltuiți în DGASPC s-ar fi putut reabilita Podul de la Grădiștea

Președintele CJ Giurgiu mai menționa că pe lângă cele 28 de miloane de lei de la Bugetul de stat, Consiliul județean a fost nevoit să mai adauge 37 de milioane, prin acest gest creându-se , conform acestuia, un mare deserviciu locuitorilor județului Giurgiu.

V-aș spune că, luând în calcul mai mulți ani, cu acești bani dați Direcției s-ar fi putut face Podul peste Argeș, de la Grădiștea, atât de mari sunt sumele pe care le cheltuim. Am o datorie pentru toți locuitorii județului Giurgiu care vor investiții, care vor o infrastructură care să atragă pe cei care pot crea locuri de muncă la noi în județ – a mai spus Dumitru Beianu.

Președintele Consiliului județean mai spunea că această procedură de disponibilizare în cadrul Direcției, va fi pusă spre dezbatere consilierilor, într-o ședință din luna ianuarie 2022, pentru păstrarea acelor angajați care îndeplinesc condițiile, utili în această activitate de asistență socială.

Totodată Dumitru Beianu a mai precizat că se intenționează realizarea unui proiect pilot la Giurgiu pentru readucerea asistenței sociale la niște condiții moderne, la un alt nivel de eficiență absolut necesar.

O serie de alte aspecte ce au fost comentate în cadrul acestei ședințe, vi le vom prezenta în edițiile următoare ale cotidianului nostru.

(Jurnal)