Echipele din cadrul Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu au acționat, conform planului propriu de acțiune, încă de la ora 23,00 din noaptea de 7/8 decembrie, pentru menținerea stării de viabilitate a drumurilor din subordine (baza 1 Sud), ne spunea directorul Direcției, Dumitru George Buzatu.

„Am acționat în principal pe DJ 507 Giurgiu – Gostinu, DJ 504 Giurgiu – Vieru – Putineiu, DJ 504 A Vieru – Gogoșari – Izvoru, DJ 503 – DJ 503 A – DJ 506 A Giurgiu – Ghizdaru – Răsuceni – Toporu – Limită Județ Teleorman, DJ 505 Izvoarele – Valea Bujorului – DN5B. De asemenea, am intervenit în sprijinul autorităților municipale, în sensul că am venit în sprijinul celor angrenați în deszăpezirea orașului. Mai mult, am intervenit pentru deszăpezirea curții Spitalului Județean, cu ajutorul unui tractor cu lamă” ,mai preciza directorul DJTADJCT Giurgiu.

La acest moment, circulația pe drumurile județene din subordinea Direcției, pe care au acționat cele opt utilaje (toate dotate cu lamă și sărăriță) se desfășoară normal, fără probleme, în condiții de iarnă.

„În funcție de evoluția temperaturilor în perioada imediat următoare, avem în vedere inclusiv împrăștierea – preventiv – de material antiderapant pe drumurile județene aflate în jurisdicția noastră, tocmai pentru a nu avea surprize neplăcute. Carosabilul este umed, la acest moment, și, în cazul în care am avea parte de temperaturi negative, ne-am putea trezi cu un carosabil alunecos, acoperit de gheață. Tocmai de aceea, repet, am luat decizia de a împrăștia material antiderapant, în plus față de cele câteva zeci de tone deja împrăștiate pe drumurile pe care am acționat”, a mai spus directorul Dumitru George Buzatu.

