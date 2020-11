Evenimentele tragice petrecute la Piatra Neamț, la sfârșitul săptămânii trecute, când zece pacienți intubați, bolnavi de COVID 19, au pierit în incendiul provocat de explozia unei butelii de oxigen (conform unor informații) sau de un scurt circuit (conform declarațiilor oficialităților), readuc în atenția publicului o situație ce revine în actualitate la fiecare tragedie petrecută în spitalele românești: lipsa autorizațiilor de securitate la incendii, lipsa unui personal calificat care să intervină în situații de criză! Toate acestea au dus la decesele celor zece pacienți din Piatra Neamț!

Dar, ce s-ar întâmpla dacă un asemenea eveniment tragic s-ar petrece la Giurgiu? Din informațiile furnizate de către reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu, niciuna dintre unitățile spitalicești din județ nu deține o asemenea autorizație.

„Din nefericire, cu toate demersurile făcute de către noi, Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu nu are autorizaţie de securitate la incendiu.

Proiectată şi construită la începutul anilor 1990, clădirea principală în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu a fost avut destinaţia iniţială de bloc materno – infantil, aceasta fiind modificată ulterior.

Modul în care a fost proiectată clădirea nu permite respectarea tuturor circuitelor funcţionale pentru obţinerea autorizaţiei, fiind necesare ample modificări care ţin de modul în care este structurata incinta spitalului”, se arată într-un comunicat transmis presei de către conducerea Spitalului Județean de Urgență Giurgiu.

La rândul său, contactat telefonic, directorul financiar al Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru, Raul Neagu, a precizat:

„Nu deținem o asemenea autorizație. Clădirea este foarte veche, nu am avut cum să facem acele investiții…aveam nevoie de hidranți și alte asemenea. Din fericire, am renunțat încă de acum cinci ani la a utiliza butelii de oxigen, ne bazăm exclusiv pe concentratoarele de oxigen”, a mai precizat directorul financiar Raul Neagu.

În ceea ce privește situația Spitalului Orășenesc Bolintin Vale, managerul Lucian Horhotă declara, pentru „Jurnal giurgiuvean”, că nu au autorizația de Securitate la incendiu, întrucât spitalul funcționează într-o clădire veche, monument istoric, și sunt anumite criterii în această privință. În schimb, acesta ne-a declarat faptul că, din 2017, Primăria Orașului Bolintin Vale a depus, la Compania Națională de Investiții, o cerere de finanțare pentru realizarea proiectului „Extindere clădire Spital”, proiect ce valorează peste 25 de milioane de euro, și care va moderniza complet instituția spitalicească.

(Jurnal)