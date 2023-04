Dr. Antonia Cârjaliu, un medic primar care s-a întors după mulți ani, în orașul copilăriei sale, la Giurgiu, ca să vindece suferința oamenilor!

Ne-am propus în cadrul redacției, ca de anul acesta să dedicăm o rubrică medicilor și cadrelor sanitare din Spitalul Judetean Giurgiu, să cunoaștem astfel istoricul și parcursul lor profesional, pasiunea cu care își slujesc această nobilă profesie. Cu siguranță că v-ați dori să aflați cine sunt acești oameni care vă tratează, cum sunt ei atunci când își dau jos halatul alb… De curând stăteam de vorbă cu medicul chirurg Mihnea DINU, al cărui tată, Nicolae DINU, este pentru giurgiuveni o legendă vie (Dumnezeu să-i dea sănătate și putere de muncă) și acesta mă încuraja în demersul meu jurnalistic , spunându-mi că numai așa, prin cunoașterea reciprocă, medic pacient și invers , bolnavii pot căpăta mai multă încredere, învingând boalași domesticind suferința. Așa că vă voi prezenta o tânără giurgiuveancă, absolventă a Colegiului ”Ion Maiorescu”, ce astăzi este un înzestrat medic primar, dermatolog în cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu. Dr. Cârjaliu Antonia este o tânără cu un charm devastator, un medic tănăr și ambițios pe care ne putem baza atunci când problemele din spectrul dermatologic ne afectează. Născută în 1987, după absolvirea Colegiului ”Ion Maiorescu”, promoția 2006, a ales să urmeze Facultatea de Medicină ” Carol Davila” din București, pentru ca după cei șase ani de pregătire să dedice alți patru, perioadei de rezidențiat în specialitatea Dermatologie, la Spitalul Colentina. A venit apoi rândul specializării în Dermato și ulterior și-a obținut primariatul, pentru ca la finele atâtor ani de studiu, pregătiri și examene să devină medic primar dermatolog și în paralel, să se căsătorească! În București a lucrat o perioadă în clinica ”Sanador” cât și într-o altă clinică privată din Capitală. În Spitalul Giurgiu lucrează, după cum ne mărturisea. încă din anul 2019. În cadrul secției încerc să țin pasul cu tehnologia – ne spunea Dr. Antonia Cârjaliu. Aparatura medicală, echipamentele în general, ne ajută enorm în diagnosticarea și tratarea bolilor. Secția de dermatologie în care lucrez este dotată cu un electrocauter și un dermatoscop. Aici se pot face intervenții minienvazive , electrocauterizări, dermatoscopie pentru tratarea negilor și multe altele. Aș insista , recomandându-le pacienților, mai ales celor ce se știu cu anumite caracteristici și sensibilități ale pielii, că ar trebui ca măcar o dată pe an să facă o ”dermatoscopie”… În special recomand asta persoanelor care au un număr mare de alunițe, pentru o verificare prealabilă , înainte de a se expune la soare – ne mai spunea Dr. Cârjaliu Antonia. Întrebată dacă la acest moment s-au prezentat pacienți mușcați de căpușe, foarte mulți dintre cetățeni fiind speriați de prezența acestora, odată cu vegetația ce a explodat în primăvară, Dr. Cârjaliu ne-a spus: Majoriiatea se adresează Secției de Boli Infecțioase, nu vin la mine, căci tratamentul se face cu antibioticul doxiciclină… Am avut și eu câteva suspiciuni de căpușe, dar în cele din urmă am constatat că erau de fapt niște papiloane traumatizate. Trebuie spus că o căpușă e nevoie să stea cel puțin 12 ore în contact cu pacientul pentru a-i transmite boala. Aș preciza că persoanele cele mai expuse sunt cele ce au animale de companie , căci animalul după ce ia căpușa din iarbă, o aduce în casă… Cu promisiunea că o voi mai deranja din când în când, pentru a mai primi câte un sfat, o recomandare pentru cei interesați de afecțiunile dermato, m-am despărțit de doamna dr. Cârjaliu Antonia, încântat că și noi, giurgiuvenii, dispunem de tineri minunați, inteligenți, cu potențial, pasionați de profesia lor și în același timp interesați de a face carieră. Dar mai ales m-am bucurat că tânăra doamnă doctor Cârjaliu s-a întors acasă, acolo unde a copilărit, a crescut și s-a format educațional… Eram bucuros că mai este încă cineva care a învățat să dăruiască speranță și sănătate giurgiuvenilor. Asta pentru că așa cum toții știm cu toții, cei ce trăim în acest oraș. multă vreme am fost vitregiți la capitolul sănătate, majoritatea medicilor preferând clinicile și spitalele din București sau alte orașe universitare, noi simțind copleșiți, lipsa unor cadre specializate care să ne trateze, aici, la noi ACASĂ. Iată de ce, în acest context descris în rândurile de mai sus, mulțumim doamnei Doctor primar, Cârjaliu Antonia pentru efortul de face naveta săptămânal, la Giurgiu, pentru a vindeca oameni și a-și face fericiți părinții ce o așteaptă de fiecare dată cu aceeași nerăbdare, să le deschidă poarta și să le calce pragul! (Florian Tincu)