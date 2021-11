La scurt timp după ce Uzina Termoelectrică a început să livreze căldură către populație (luni,1 noiembrie), au început să curgă în mediul on line comentariile privind nemulțumirea giurgiuvenilor față de starea caloriferelor din apartamente , care au părut că au dorit doar să ”încălzească metalul rece al acestora” și cam atât, după cum scria cineva…

Iată motivul pentru care ne-am adresat directorului Uzinei, ing. Sorin Cepraga, pentru a afla cauza pentru care temperatura din apartamentele celor racordați la sistemul de încălzire centralizat al orașului , este la acest moment la cota de avarie.

Înțeleg nemulțumirea oamenilor , dar așa cum ați văzut , a fost cald…Zilele acestea au fost 20 de grade afară! Pe sărăcia asta, am căutat să dăm căldură atunci când trebuie și când temperaturile impun acest lucru. Pe o situație de criză trebuie înțeles că este de preferat să avem căldură în apartamente atunci când e ger și nicidecum când soarele arde pe cer – ne-a spus directorul Cepraga.

Am observat că unii ne-au acuzat că Municipiul Giurgiu nu se află pe lista orașelor care au întocmit un necesar de fonduri. Eu o să vă ofer un tabel (Foto 1 și 2) care îi contrazice, aratând că administrația locală, alături de celelalte 27 orașe din țară, a solicitat necesarul pentru iarna asta.

De menționat însă că situația de anul acesta nu se poate compara cu cea de anul trecut și nicidecum cu cea de acum 2 ani în urmă. A crescut prețul la gaz de 6 ori iar la energie de 3 ori! Mai trebuie menționat că pe plan european informațiile arată că prețul gazului va scădea. Ce înseamnă asta ? Asta înseamnă că odată ce gazul va avea un preț mai mic, ne va permite să achiziționăm o cantitate mai mare, că vom putea totodată să dăm căldură mai multă. Iar factura , la rândul ei, va avea la rândul ei o valoare mult mai mică.

Logica acestor prime zile de livrare a agentului a fost aceea de a livra căldură la o temperatură scăzută pentru ca și facturile cetățenilor să fie scăzute, în contextul scumpirilor actuale, așa cum vă spuneam anterior. E nevoie ca noaptea să fie mai cald în case și nicidecum în timpul zilei.

Așa cum anunțat cu ceva timp în urmă tot prin intermediul ziarului dumneavoastră, instituțiile publice ale Municipiului precum Finanțe, Primărie, Consiliul județean, Prefectură și altele, nu primesc căldură dacă nu plătesc în avans, pentru că acolo sunt tot banii dvs., ai cetățenilor, bani pe care dorim să îi drămuim cum putem mai bine.

Înainte de a ne despărți de Sorin Cepraga i-am solicitat să răspundă nemulțumirilor conducerii DGASPC Giurgiu care s-a plâns că i s-au facturat sume fabuloase, în avans.

Nicidecum nu le-am solicitat o sumă mai mare decât suma percepută anul trecut, în aceeași perioadă, la care, evident s-a adăugat prețul gazului de anul acesta. Cele două Centre ale Direcției de Protecție a Copilului, din Municipiu, unul în Tineretului, alimentat din PT 54, alături de Liceul Tehologic ”Ion Barbu” și altul în Punctul de consum de pe strada ”23 August”, de lângă liceul Cartojan, nu au fost condiționate cu plata în avans. Da, este adevărat că le-am întocmit factură de plată în avans, dar nu i-am condiționat spunându-le că nu le livrez căldură dacă nu plătesc. Le-am livrat căldură cum de fapt am alimentat și Spitalul județean de Urgență, tot fără a-l condiționa cu plata în avans. Cum am fi putut lăsa bolnavii sau copiii în frig?! Și Spitalului județean i- am trimis o adresă în care precizam că nu le livrăm căldură dacă nu plătesc în avans, dar asta nu înseamnă că nu le-am livrat, înainte de a primi banii…

Este nevoie de un pic de răbdare, până când se vor încălzi pereții locuințelor și apoi o să mai vorbim, a mai precizat directorul Termoelectrica Giurgiu, ing. Sorin Cepraga.

FOTO: Tabel 1 și 2

(Jurnal)