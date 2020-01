Începând cu data de 1 ianuarie 2020, conducerea Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu este asigurată, cu un mandat de șase luni, de către Loredana Lavinia Pițuru.

Născută la 9 martie 1973, la Giurgiu, este medic veterinar, fiind masterand în medicina veterinară, specialitatea „Igiena și controlul alimentelor de origine animală”, titlu obținut în anul 2010.

De la terminarea studiilor, în luna august 1998, a lucrat ca medic veterinar la DSVSA Giurgiu, ca medic veterinar, până în luna martie 2001, când, pentru trei luni, a deținut funcția de director executiv al DSVSA Giurgiu.

Revenind pe postul de medic veterinar, Lavinia Pițuru s-a implicat în mai multe activități specifice, până în luna octombrie 2014, când, în calitate de consilier superior – medic veterinar, până la 31 decembrie 2019, a avut atribuții în acest sens.

Așa cum precizam, de la 1 ianuarie 2020, a primit numirea pe postul de director executiv al DSVSA Giurgiu. Totodată, este vicepreședinte al Sindicatului DSVSA Giurgiu și membru în comitetul SSM – Sindicatul DSVSA Giurgiu.

„Printre cele mai importante obiective atinse în perioada în care am fost medic veterinar se numără participarea activă la combaterea pestei porcine. În ceea ce privește planurile pe care le am pentru viitor, acestea se rezumă la cele șase luni pentru care am primit numirea. Bineînțeles, vom acționa în continuare pe acest domeniu al combaterii și stingerii focarelor de pestă porcină africană, dar și pentru prevenirea apariției de cazuri de gripă aviară”, a mai precizat noul director al DSVSA Giurgiu, Loredana Lavinia Pițuru.

(Jurnal)