Dezbatere publică: Facilități fiscale pentru cei care adoptă câini!

Zilele trecute, la inițiativa primarului Adrian Anghelescu, a avut loc a doua întâlnire pe tema gestionării câinilor fără stăpân și a derulării unei campanii de conștientizare în rândul populației, cu privire la obligațiile pe care le au posesorii de câini din Municipiul Giurgiu. Conform, comunicatului Primăriei Municipiului Giurgiu, la întâlnire au luat parte reprezentanți ai Birourilor pentru Protecția Animalelor și Ordine publică, ai Direcției Sanitar Veterinare, Direcției Poliției Locale, Societății Giurgiu Servicii Locale și ai Direcției de Servicii Publice. Pe lângă subiectele discutate, o propunere, cel puțin inedită, ne-a atras atenția. Este vorba despre acordarea unor facilități fiscale de către Primăria Giurgiu celor care adoptă un patruped din adăpostul de câini al GSL. Pentru a afla dacă această propunere ar putea fi pusă în ptactică și ce beneficii ar aduce ea comunității, am stat de vorbă cu directorul Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu (DITL), Laurențiu Țintea: ”Am avut, într-adevăr o discuție de principiu cu doamna Clara Mărculescu despre această posibilitate; Pot să vă spun că legea nu interzice, dar nici nu permite expres acest lucru, fiecare Primărie – prin Consiliul Local, poate decide ce fel de reduceri sau scutiri acordă și pentru ce anume, lista cu aceste facilități fiscale fiind precizată distinct în articole speciale din Titlul IX al Codului Fiscal.” Din datele puse la dispoziție de DITL, în prezent circa 28.900 de persoane fizice dețin imobile, case și apartamente în Municipiul Giurgiu (16.900 apartamente și aproape 12.000 de case), proprietari ce ar putea fi eligibili pentru adopții, în schimbul unor reduceri sau chiar scutiri la impozitului anual pe clădire. Primăria Giurgiu încasează anual aproximativ 4.000.000 lei din aceste impozite pe clădiri de la persoanele fizice, iar la un calcul simplu un singur proprietar ar avea de plătit circa 138 lei impozit/an. Cu mult mai puțin decât cheltuiește Primăria Giurgiu prin GSL cu un câine, unde, din câte am înțeles costurile ar fi cuprinse între 2000 și 4000 lei/an pentru un patruped (aici sunt incluse cheltuielile cu deparazitarea, sterilizarea și hrana pentru un an întreg). Aparent municipalitatea ar avea de câștigat în situația în care toți cei 700 de câini ar fi adoptați – GSL nu mai cheltuie în medie 2.100.000 lei pe an, iar DITL nu mai încasează 97.000 lei/an, pentru cazul în care Consiliul Local acordă scutire integrală pentru cei care ar adopta un câine din adăpostul special. Vă invităm să vă spuneți părerea mai jos în secțiunea de comentarii, fiind vorba despre o dezbatere publică… (Jurnal)