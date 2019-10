„În ultimele zile, Comitetul Executiv al PSD și întâlnirile informale între conducere și liderii județeni au adus clarificările absolut necesare pentru noi, atât în perspectiva abordării campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, cât și în ceea ce privește unele decizii privind reorganizarea internă”, scria, recent, pe contul său de socializare, deputatul giurgiuvean Elena Cristina Dinu.

De asemenea, aceasta mai scria, pe facebook-ul personal, că are încredere în faptul că echipa din care face parte este și va rămâne o echipă unită, care va merge înainte în această formulă de conducere, deoarece „este evident pentru toți românii că PSD și-a îndeplinit cu succes până acum etapele prevăzute în Programul de guvernare, în scopul creșterii bunăstării și a calității vieții românilor.

Sunt convinsă că PSD va ieși întărit din această încercare, deoarece avem oameni competenți și structuri capabile de o mobilizare exemplară pentru acest scrutin prezidențial, precum și pentru alegerile locale și parlamentare de anul viitor!

Consider că am avut o guvernare foarte bună, programele implementate de noi în această perioadă ducând la dezvoltarea comunităților locale din întreaga țară, dar și din județul Giurgiu. Astfel, la Giurgiu, numai prin Programul Național de Dezvoltare Locală s-au finanțat 124 de proiecte, în valoare totală de 591 milioane lei. S-au realizat 451 de kilometri de drumuri comunale, s-au modernizat 33,85 de drumuri județene, precum și 65,5 kilometri de rețele de canalizare și 548 kilometri de rețele de apă. În acest fel, foarte multe dintre comunitățile rurale ale județului Giurgiu au acum o față modernă, apropiată de nivelul european. Desigur, la PNDL se adaugă numeroase alte proiecte investiționale, derulate atât prin Fondul Național de Dezvoltare și Investiții, cât și prin celelalte programe naționale inițiate în ultimii trei ani de Guvernul PSD.

Îmi doresc să continuăm seria rezultatelor bune și foarte bune obținute de PSD Giurgiu în ultimele alegeri, pentru că rezultatele muncii noastre la nivelul județului se văd dincolo de vorbe!”, a mai scris deputatul PSD, dr. Elena Cristina Dinu.

(Jurnal)