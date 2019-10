Parlamentarii PSD din Comisia pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților au rezolvat problema blocajului examenului de rezidențiat, prin solicitarea dezbaterii propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului în procedură de urgență în comisie și adoptarea raportului cu modificările care să permită susținerea examenului de rezidențiat în data de 8 decembrie a.c..Anunțul a fost făcut de deputatul social-democrat dr. Elena Cristina Dinu, pe contul său de facebook.

„Am reușit să punem capăt crizei generate de președintele statului, care a făcut anumite jocuri îndreptate împotriva celor peste 4.000 de absolvenți din acest an ai Facultăților de Medicină din țară, ajunși în delicata situație de nu mai putea să-și croiască un drum în viata. Legea a fost adoptată marți în regim de urgență de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional.

Acesta aduce și alte ajustări absolut necesare în ceea ce privește posibilitatea efectuării rezidenţiatului și în cabinetele individuale de medicină de familie, în unităţi sanitare ale ministerelor cu reţea proprie și în unităţile sanitare aflate în administrarea autoritatilor publice locale.

Eliminarea Ministerului Educației Naționale din procesul organizării examenului de rezidențiat va permite Ministerului Sănătăţii să decidă în exclusivitate metodologia acestor proceduri, intenția lui Klaus Iohannis de a se răzbuna pe miile de viitori medici fiind sortită astfel eșecului”, scria, pe contul său de socializare, deputatul social-democrat Elena Cristina Dinu.

Potrivit noului act normativ, cifra de şcolarizare pentru rezidenţiat va fi în acest an cel puţin egală cu numărul de locuri reprezentând totalul absolvenţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie cu diplomă de licenţă din promoţia anului în curs, stabilită prin ordin al Ministrului Sănătăţii. În cazul în care numărul candidaţilor care promovează examenul de rezidenţiat este mai mare decât cifra de şcolarizare iniţial anunţată, aceasta se va suplimenta până la repartiţia candidaţilor, astfel încât toţi candidaţii promovaţi să poată accesa un loc sau un post de rezidenţiat.

„Această lege este încă o dovadă a faptului că PSD a rămas singura formațiune politică din România care a pus cu adevărat interesele oamenilor, și în acest caz ale tinerilor, deasupra unor interese meschine, populiste și de grup.

Îmi exprim speranța că președintele va da dovadă de bună credință în acest caz, măcar în ultimul ceas, și va promulga legea până în data de 1 noiembrie, astfel încât examenul de rezidențiat din acest an să se desfășoare în cele din urmă, în beneficiul miilor de absolvenți ai facultăților de medicină din țară”, a încheiat declarația deputatul giurgiuvean.

(Jurnal)