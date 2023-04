Deputatul PSD, Marian Mina, în legătură cu blocarea Municipiului de gunoaie, vineri, 21 aprilie: ”Este o răfuială politică între găștile din PNL Giurgiu; nu are Anghelescu nicio vină față de situația creată!”

Solicitat să ne facă o declarație în legătură cu incidentul creat vineri, 21 aprilie, prin blocarea de către CMID Frătești a accesului la groapa de gunoi a județului, Deputatul PSD, Marian MINA ne-a spus: ”Este o răfuială politică între găștile din PNL; nu are Anghelescu nicio vină, vis a vis de situația creată… În momentul în care Consiliul Județean Giurgiu a reziliat contractul cu Eco SUD, cel care administrează groapa, era logic să se ajungă în acest punct, pentru că indiferent de ce prestator ar fi fost , nu mai avea unde să ducă gunoiul… Ce se întâmplă în opt comune din județ, se întâmplă acum și în Municipiu. Doi la mână, Primăria mai are de plătit o factură restantă către Rosal (n.n- actualul ”United Waste Solutions” SRL), dar nu are bani să o plătească! Reamintesc tuturor că în momentul de față, Consiliul Județean Giurgiu are un excedent nefolosit și nerepartizat de aproape 50 de milioane de lei! Dacă se dorea rezolvarea acestei situații se făcea o sedință de Consiliu Județean, ” de îndată” și se rezolva… Ce se întâmplă cu Anghelescu este premeditat, ca de zilele orașului să nu fie gunoiul ridicat… este o revanșă politică, pentru motivul că nu răspunde la anumite comenzi politice ale celorlalți lideri din PNL … Anghelescu plătește în momentul de față că nu a lăsat capul în jos… Și principalul vinovat este Dan Motreanu, întrucât el i-a girat pe amândoi, și pe Anghelescu și pe Beianu. Trebuie să iasă în fața giurgiuvenilor și să spună de ce s-a ajuns în această siuație și de ce nu sunt capabili să găsească soluții… Pentru că ei sunt cei ce trebuie să găsească soluții, ei conduc PRIMĂRIA, ei conduc Consiliul Județean (…), ei au adus Giurgiu în starea asta și de aceea ei trebuie să găsească urgent o rezolvare… Mi-aș dori ca Anghelescu să aibă curajul să iasă public să spună ce pățește din partea propriului partid, atât administrativ cât si politic” – a mai spus Deputatul social democrat, Marian Mina , președintele PSD Giurgiu. (Jurnal)