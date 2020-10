După lămuririle oferite de Toma Petcu, privind starea de sănătate după infectarea cu noul coronavirus, și deputatul PNL Alexandru Andrei a oferit, prin intermediul paginii sale de socializare, informații cu privire la starea sa de sănătate, infirmând, totodată, știrile false, cum că s-ar afla, în stare gravă, la spital.

„Așa cum, probabil, ați aflat, în urmă cu câteva zile am fost depistat pozitiv cu coronavirus, iar acum primesc îngrijiri medicale într-o unitate sanitară din județul Prahova.

Subiectul infectării mele (dar și a colegului meu, Toma Petcu) cu COVID a ajuns știre de presă, fiind preluat de canalele media naționale, unde, în mod eronat, se spune că amândoi am fi în stare gravă, la Terapie Intensivă.

Din fericire pentru noi, este o știre falsă; ambii suntem internați pe secția de specialitate – și nu la ATI – urmăm tratamentul prescris de medici, nu au apărut alte complicații, suntem într-o stare foarte bună, astfel că nu a fost și nu este necesară internarea în secția de Terapie Intensivă.

În ceea ce privește sursa infectării, sunt convins că aceasta va fi depistată de specialiștii DSP, în urma anchetei epidemiologice.

Consider că se impun o serie de lămuriri și în privința participării – și eventualei infectări – la nunta fiului primarului din Letca. Este adevărat, am participat la acel eveniment, însă am fost prezent acolo pentru aproape o oră, timp în care am stat în aer liber, pe terasa localului în care a fost organizată nunta, respectând toate regulile sanitare.

În plus, primele simptome ale bolii au apărut la 8 zile după acest eveniment, iar, din informațiile mele, niciunul din participanții la acea nuntă nu a fost confirmat cu coronavirus.

Vă mulțumesc tuturor pentru urările și mesajele transmise și vă rog să fiți responsabili, să aveți grijă de dumneavoastră și de cei dragi, să respectați întocmai toate regulile impuse și să vă feriți, astfel, de acest virus, care, din păcate, afectează tot mai mulți oameni – nu numai din România, ci în întreaga lume.

Multă sănătate tuturor!”, a scris Alexandru Andrei pe facebook.

(Jurnal)