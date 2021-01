Într-o ultimă postare pe facebook-ul său personal, Deputatul PNL de Giurgiu, Gabriela HORGA a abordat tema investițiilor publice, relevând rolul important pe care acestea îl au în dezvoltarea economiei.

Politica Guvernului anterior #PNL, precum și a Guvernului actual este să susțină investițiile publice atât din bugetul de stat, cât și din fonduri europene. Doar prin investiții crește economia și se dezvoltă comunitățile, iar creșterile de venituri, mai ales cele suportate de la bugetul de stat, inclusiv pensii, devin sustenabile – menționa Deputatul de Giurgiu.

În aceste săptămâni Ministerul Finanțelor Publice lucrează la finalizarea bugetului de stat pentru acest an, de aceea ieri (n. red.-12 ianuarie) , alături de președintele PNL Giurgiu și europarlamentarul Dan Motreanu, președintele Consiliului Județean, Dumitru Beianu și senatorul Toma Petcu, am avut o întâlnire cu ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare. Am discutat pentru a include finanțarea unor proiecte importante din județul Giurgiu, pe care aș dori să vi le amintesc :

–Unul dintre ele este Școala specială, pentru care avem nevoie de un sprijin financiar de 1980 mii lei necesari mansardării și amenajării spațiilor destinate activităților specifice, cât și amenajării spațiilor exterioare de joacă.

–Totodată ne dorim sprijin pentru extinderea proiectului de reabilitare și modernizare a Spitalului Județean de Urgență, și înființarea unei noi secții de boli infecțioase.

-La fel de importantă este obținerea fondurilor necesare reabilitării secției exterioare de psihiatrie din localitatea Vadu Lat, în cadrul Spitalului Județean de Urgență.

-Dorim să începem să modernizăm și să consolidăm clădirea Teatrului ”Tudor Vianu”, din centrul Municipiului.

–Am discutat și despre găsirea de soluții și asigurarea plăților lucrărilor pentru repararea drumurilor județene 411 și 601; valoarea acestora ridicându-se la 15.500 mii lei, respectiv la 12.000 mii lei.

La finalul postării sale, Deputatul Gabriela HORGA a dorit să mai precizeze: Vă asigur că vocea giurgiuvenilor și problemele județului își vor găsi rezolvare și nu am uitat că mă aflu acolo (n.n.- în Parlamentul României) pentru că ați avut încredere că putem #dezvolta și aduce bunăstarea în județul Giurgiu.